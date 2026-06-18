Subastas de propiedades del Banco Ciudad: departamentos, terrenos y locales en Buenos Aires y el interior

El Banco Ciudad anuncia su calendario de subastas online para junio y julio de 2025, con inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, Pinamar, General Madariaga, Campana y Córdoba. Incluye departamentos en Villa Urquiza, San Nicolás y Balvanera, un edificio de cinco niveles en Juncal, terrenos baldíos y una casona histórica. Requisitos: inscripción previa, garantía del 10% y pago en pesos con IVA del 21% sobre comisión.

El Banco Ciudad ha programado una serie de subastas de propiedades en diferentes ubicaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , el conurbano bonaerense y otras provincias, con fechas que se extienden desde fines de junio hasta mediados de julio.

Los inmuebles incluyen departamentos, casas, terrenos baldíos y locales comerciales, cada uno con características, precios base y requisitos específicos para la participación. Las subastas se realizan de manera online, exigiendo a los interesados inscribirse previamente en la plataforma oficial del banco y constituir una garantía de oferta equivalente al 10% del valor de base, al menos 48 horas hábiles antes del evento.

Los pagos deben efectuarse en pesos y los compradores deben tributar el 21% de IVA sobre la comisión de venta. A continuación se detallan las propiedades más relevantes. En la Ciudad de Buenos Aires, la primera subasta está programada para el 26 de junio a las 10.00 horas. Se rematará una propiedad en la calle Galván 3414, en el barrio de Villa Urquiza.

El inmueble, que no tendrá exhibición presencial, consta de un hall de entrada y dos viviendas contiguas. La primera, al frente, dispone de dos habitaciones, cocina, baño y patio con acceso a terraza. La segunda, en el contrafrente, cuenta con dos habitaciones, cocina, baño, patio lateral cubierto y patio trasero con acceso a la terraza. El precio base es de US$30.150 y el depósito en garantía requerido asciende a US$904,50.

El mismo 26 de junio, pero a las 10.45 horas, se subastará un local comercial en la calle Bartolomé Mitre 1129/31/33/35, en el barrio de San Nicolás. La unidad funcional de dos ambientes está situada en el segundo piso al contrafrente, con acceso por escalera. Posee sala de estar-comedor, balcón francés, un dormitorio, cocina y baño completo. El precio base y el depósito de garantía no se especifican en el texto original.

Posteriormente, ese mismo día a las 13.00 horas, se subastará otra propiedad en Balvanera, también una unidad funcional de dos ambientes en un segundo piso, con hall de acceso, living-comedor, una habitación, cocina y baño completo. Su superficie es de aproximadamente 33,16 m², con un depósito de garantía de US$888,60. Su exhibición presencial ya fue realizada.

Para el 8 de julio a las 14.00 horas está prevista la subasta de un inmueble de cinco niveles en la calle Juncal Nº 847/51, también en la Ciudad de Buenos Aires. La propiedad cuenta con una superficie de terreno de 499,67 m² según título y una superficie cubierta total aproximada de 1.638,48 m². Se distribuye en subsuelo, planta baja, primer piso, segundo piso, tercer piso y una terraza con sectores accesibles.

En Villa Crespo, el martes 21 de julio a las 14.00 horas se subastará una superficie que corresponde mayormente a un terreno baldío bien mantenido. En ese terreno funciona una Cámara de Transformación (CT) N° 80.096, operada por la firma EDESUR S.A. El precio inicial no se menciona en el texto proporcionado.

Fuera de la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, la última subasta disponible se llevará a cabo el martes 23 de junio a las 14.00 horas, con un precio base de US$1.267.297,29. El inmueble incluye una gran superficie ajardinada, una casona antigua con valor histórico municipal, una pileta y un antiguo tanque de agua. También hay construcciones menores cerca del frente sobre la calle San Pedro Nolasco.

Es importante señalar que "ciertos sectores dentro del terreno" están ocupados por vías públicas, lo que podría afectar el uso del predio. El plazo de inscripción para esta subasta cierra el 6 de julio a las 12.00 horas. En Pinamar, provincia de Buenos Aires, el jueves 25 de junio a las 14.00 horas se subastará un terreno en la intersección de Avenida del Mar, Avenida de los Tritones, Avenida Eolo y Calle Sin Nombre.

La superficie es de 7.242,85 m² y consiste en un terreno baldío con vegetación natural, sin construcciones excepto una pequeña edificación abandonada en la esquina de Av. del Mar y Eolo. El precio base es de US$2.969.784,17 y el plazo de inscripción vence el jueves 18 de junio al mediodía. En General Madariaga, Buenos Aires, el 6 de julio se subastará un terreno baldío de 600 m² con malezas y vegetación crecida. No se especifica hora ni precio base.

Finalmente, en Campana, provincia de Buenos Aires, el miércoles 8 de julio a las 14.00 horas se llevará a cabo una subasta con un precio base de US$6.994.237. El inmueble está ubicado en una zona rural con abundante vegetación nativa y tiene un frente sobre el Río Paraná de las Palmas, donde existe una zona baja inundable.

Los interesados en participar deben registrarse en el portal del Banco Ciudad, respetar los plazos de garantía y pagos, y considerar las particularidades de cada lote, como la falta de exhibición, ocupaciones o restricciones de acceso. La modalidad es exclusivamente online y la información oficial debe consultarse directamente en la entidad bancaria para evitar errores





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