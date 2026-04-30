Subasta Online de Camionetas Usadas de PAMI por el Banco Ciudad

El Banco de la Ciudad de Buenos Aires subastará online camionetas usadas de PAMI. Los vehículos se ofrecen desde 3 millones de pesos y se venderán en el estado en que se encuentran. La subasta se realizará el 15 de mayo a través de la plataforma del banco.

El Banco de la Ciudad de Buenos Aires anuncia una importante subasta online de vehículos utilitarios, específicamente camionetas usadas, provenientes del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, conocido como PAMI .

Esta iniciativa representa una excelente oportunidad para empresas, talleres mecánicos, y particulares que buscan adquirir vehículos a precios significativamente más bajos que los del mercado tradicional. La subasta, abierta a todo el público interesado, se llevará a cabo el 15 de mayo, extendiéndose desde las 11:00 hasta las 13:10 horas, y se desarrollará íntegramente a través de la plataforma oficial de subastas del Banco Ciudad, operando bajo la modalidad de mejor postor.

Es crucial destacar que los vehículos ofrecidos se encuentran actualmente fuera de servicio, por lo que se venderán en el estado exacto en que se encuentran, sin garantía alguna sobre su funcionamiento o estado mecánico. Esta condición implica que los compradores potenciales deben realizar una inspección exhaustiva antes de realizar sus ofertas, considerando los posibles costos de reparación o la utilidad de los vehículos como fuente de repuestos.

La variedad de modelos disponibles en la subasta es considerable, incluyendo camionetas utilitarias de trabajo de marcas reconocidas como Fiat, Renault y Citroën. Entre los modelos específicos que se ofrecerán se encuentran la Fiat Ducato, la Renault Master, la Renault Kangoo y la Citroën Jumper. Cada vehículo se presentará en lotes individuales, con precios base que comienzan en 3 millones de pesos.

Esta cifra inicial atractiva, combinada con la posibilidad de adquirir vehículos utilitarios a precios reducidos, convierte a esta subasta en una oportunidad única para aquellos que buscan expandir su flota de vehículos, equipar sus talleres o encontrar vehículos para proyectos específicos. La organización del evento recomienda encarecidamente a los interesados que evalúen cuidadosamente las condiciones de venta y el estado de los vehículos antes de participar en la subasta, considerando que no se aceptarán reclamos posteriores relacionados con desperfectos o problemas mecánicos.

La transparencia y la claridad en las condiciones de venta son pilares fundamentales de esta iniciativa, buscando garantizar una experiencia justa y equitativa para todos los participantes. Para aquellos interesados en inspeccionar físicamente los vehículos antes de la subasta, se ha habilitado un espacio de exhibición en Avellaneda, específicamente en el predio ubicado en Juan Bautista Palaa 322. La exhibición estará abierta al público del 4 al 8 de mayo de 2026, en el horario de 9:00 a 12:00 horas.

Es importante señalar que, por motivos de seguridad, todos los visitantes deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) para acreditar su identidad. La participación en la subasta online requiere un proceso de registro previo en el portal oficial del Banco Ciudad, donde los interesados deberán crear una cuenta, ya sea como persona física o jurídica.

Además, es obligatorio constituir una garantía de oferta equivalente al 10% del valor base de cada lote en el que se desee participar. Esta garantía deberá ser depositada hasta 48 horas hábiles antes del inicio de la subasta, cumpliendo con las condiciones específicas establecidas en el reglamento del remate. Una vez finalizada la subasta y realizado el pago total del monto adjudicado, los compradores dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para retirar los lotes adquiridos.

El Banco Ciudad realiza este tipo de subastas públicas de manera regular, con el objetivo de liquidar bienes pertenecientes a organismos públicos, ofreciendo al público la posibilidad de adquirir vehículos y maquinaria a precios competitivos





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