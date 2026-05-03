Sturzenegger: Superar la restricción externa es clave para el desarrollo económico de Argentina

El ministro Sturzenegger afirma que la clave del crecimiento argentino reside en eliminar las barreras a las exportaciones y construir una economía competitiva, comparando el potencial del país con el de economías exitosas como Japón y Polonia.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , enfatizó que la superación de la histórica limitación de divisas es fundamental para el desarrollo económico argentino, con el objetivo de construir una nación poderosa y próspera, en contraste con un modelo de crecimiento restringido.

A través de sus redes sociales, el funcionario abordó el concepto de “restricción externa”, definiéndola como una limitación estructural que ha afectado el desarrollo del país durante décadas. Según Sturzenegger, Argentina se enfrentaba a una barrera en su capacidad exportadora que condicionaba su crecimiento y la llevaba a crisis recurrentes. Esta falta de dólares no es inherente a la capacidad productiva del país, sino resultado de un entramado legal que históricamente ha dificultado la generación de divisas.

El ministro argumentó que se han creado obstáculos para la exportación, y que la visión tradicional de los economistas consideraba esta dificultad como un hecho inevitable. Ante la incapacidad de generar exportaciones, la solución habitual era la devaluación para controlar los salarios y la restricción de importaciones para preservar las escasas reservas de dólares, una estrategia que Sturzenegger calificó como un “círculo vicioso”, ya que “cuanto más te cerrás menos competitivo sos”.

La estrategia del Gobierno, según Sturzenegger, busca cambiar esta dinámica fundamental. No se busca replicar los bajos salarios de países como Haití, sino alcanzar la productividad y los salarios de economías como Japón y Polonia. Dado que la restricción externa es producto de políticas internas, el objetivo es eliminarla. Reconoció que este proceso es difícil y requiere un trabajo exhaustivo, pero lo considera imprescindible.

Para lograrlo, se están revisando marcos regulatorios como la Ley de Glaciares, la Ley de Tierras y la Ley de Cabotaje, y se están impulsando acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea. Sturzenegger insistió en que el desafío no es resignarse a la situación actual, sino construir una Argentina próspera, lo que implica analizar y modificar la compleja red de regulaciones y leyes que han obstaculizado el desarrollo del país.

Destacó que la mejor solución a la restricción externa es simplemente eliminarla, algo que, según él, no se había comprendido anteriormente. En este sentido, remarcó que Javier Milei eliminó la restricción externa, siendo este su único camino, y que su mensaje sobre la necesidad de libertad ha dado resultados, con un crecimiento real de las exportaciones del 40% en los dos primeros años de su presidencia.

Finalmente, Sturzenegger expresó que este crecimiento es solo el comienzo, ya que el desafío es transformar la realidad, no simplemente adaptarse a ella. Sus declaraciones se enmarcan en la política oficial de promover reformas estructurales para aumentar las exportaciones, fortalecer el ingreso de divisas y reducir la vulnerabilidad económica. La referencia a Japón y Polonia se debe a que estas economías han combinado durante décadas la expansión exportadora con la mejora salarial.

Datos de la OCDE indican que Japón tiene salarios promedio anuales superiores a u$s 34.000, Corea del Sur supera los u$s 37.000 y Polonia los u$s 23.000, cifras que aumentan significativamente al ajustarse por paridad de poder adquisitivo. Estas tres economías también han consolidado perfiles fuertemente orientados a las exportaciones, con Japón exportando más de u$s 920.000 millones en 2023 y Polonia convirtiéndose en un importante centro manufacturero en Europa del Este.

Corea del Sur, por su parte, se ha consolidado como una economía industrializada y exportadora, especialmente en tecnología, electrónica y automoción. El contexto de mejora de las exportaciones argentinas, con un récord de u$s 8.645 millones en marzo y un superávit comercial de u$s 2.523 millones, impulsado por los sectores agroindustrial, energético y minero, refuerza esta perspectiva





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