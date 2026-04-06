Sturzenegger Defiende Proyecto de Propiedad Privada en el Senado en Medio de Crisis Gubernamental

El ministro Sturzenegger se enfrenta al Senado para defender un polémico proyecto sobre propiedad privada, en un contexto de crisis política y cuestionamientos al gobierno. La sesión se suma a la discusión de otros temas clave como designaciones y ascensos judiciales.

En un movimiento político de alto riesgo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , se presentará ante el Senado para defender el proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada . Este proyecto comenzará a ser discutido este miércoles en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

La presencia de Sturzenegger se percibe como una apuesta arriesgada, especialmente considerando la oposición del bloque kirchnerista, liderado por José Mayans, quien lo señala como el principal responsable de la reducción del Estado implementada por la administración libertaria de Javier Milei. El kirchnerismo ha expresado su intención de convocar al ministro a la Cámara alta, lo que anticipa un debate intenso y posiblemente conflictivo.\El contexto se vuelve aún más inestable para el ministro debido a la crisis que enfrenta el Gobierno. Esta crisis se ha agudizado con la revelación de nuevos detalles sobre la causa $LIBRA, que podrían socavar las explicaciones del jefe de Estado sobre su participación en el escándalo de la criptomoneda. A esto se suman las controversias sobre los gastos en viajes en avión privado y la adquisición de propiedades por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, gastos que aún no han sido completamente aclarados. En este escenario, la defensa del proyecto de Sturzenegger se enfrentará a un clima político tenso y a cuestionamientos sobre la transparencia y la gestión gubernamental.\El proyecto de ley que defenderá Sturzenegger desmantela gran parte de la estructura legal impulsada por Máximo Kirchner y La Cámpora, la cual establecía restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros y prohibiciones para la venta o uso agrícola de zonas boscosas afectadas por incendios intencionales. También diluye el régimen de regularización dominial para barrios de emergencia y villas, un programa promovido por el kirchnerismo, y endurece los criterios para la expropiación, una medida inspirada en el caso YPF. Además, propone la aplicación del proceso de juicio sumarísimo para los casos de desalojo de usurpaciones de viviendas y terrenos. La sesión del Senado, programada para el jueves, incluirá la consideración de casi 60 pliegos judiciales enviados por el Gobierno, incluyendo la designación de Lucila Crexell como embajadora ante Canadá y un paquete de ascensos militares. Previamente, la comisión de Justicia y Asuntos Penales tratará un proyecto para agravar las penas por falsa denuncia, iniciativa impulsada por la senadora Carolina Losada





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