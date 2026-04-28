Sturzenegger critica a los colegios profesionales y defiende la desregulación del mercado inmobiliario

El ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, lanzó una dura crítica contra los colegios profesionales y defendió la desregulación del mercado inmobiliario durante su participación en el evento 'Real estate 2026: expectativas y realidad'. Sturzenegger argumentó que las regulaciones actuales benefician a grupos específicos y encarecen la construcción y la intermediación comercial, promoviendo un mercado más libre y competitivo. Además, el ministro defendió la eliminación de la ley de alquileres y proyectó un aumento en los precios de las propiedades y una expansión del financiamiento hipotecario en los próximos años.

El ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger , lanzó una dura crítica contra los colegios profesionales durante su participación en el evento 'Real estate 2026: expectativas y realidad', organizado por Reporte Inmobiliario.

En su exposición titulada 'Desafíos del mercado inmobiliario en Argentina', el funcionario destacó tres ejes centrales: el rol del activo inmobiliario en el nuevo modelo económico, la proyección de un boom hipotecario en la próxima década y las reformas estructurales necesarias para reconfigurar el sector. Sturzenegger fue contundente al afirmar que 'que un Colegio Profesional ponga un precio mínimo es una aberración social', argumentando que este tipo de regulaciones benefician a grupos específicos en detrimento del mercado y los consumidores.

El ministro explicó que su objetivo es eliminar privilegios legales que encarecen la construcción y la intermediación comercial, promoviendo un mercado más libre y competitivo donde los servicios se valoren por su calidad y no por imposiciones legales.

'La idea es que la gente pueda innovar y crear sin tener que ser parte de un club para tener un privilegio', sentenció. Sturzenegger también defendió la eliminación de la ley de alquileres a través del DNU 70/2023, firmado al inicio del gobierno de Javier Milei. Según el funcionario, la desregulación ha permitido que el mercado vuelva a funcionar, con un aumento del 300% en la oferta de propiedades en alquiler y una caída del 30% en los precios reales.

'El nuevo esquema habilitó contratos más flexibles, plazos más cortos y acuerdos adaptados a cada caso, incluyendo alquileres temporarios o cláusulas vinculadas a la venta del inmueble', aseguró. Además, el ministro ofreció una visión optimista sobre el futuro del mercado inmobiliario, argumentando que el cambio del perfil macroeconómico argentino hacia un modelo de crecimiento liderado por las exportaciones fortalecerá la moneda local.

'Si la Argentina produce más dólares, el peso se vuelve más fuerte. Y eso empuja hacia arriba los precios en dólares de los activos locales, como es el caso de los inmuebles', explicó. Sturzenegger también proyectó una expansión significativa del financiamiento hipotecario en los próximos 10 años, destacando que este será uno de los pilares del crecimiento del sector.

El ministro mencionó que el nuevo esquema económico podría dirigir la demanda hacia ciudades menos desarrolladas, como Neuquén con Vaca Muerta, abriendo un mapa distinto de oportunidades para el sector inmobiliario





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