El ministro de Economía, Luis Sturzenegger, calificó a la pesca como una casta que no paga por el recurso. Empresarios rebaten asegurando que generan 2000 millones de dólares y pagaron más de 130 millones en tributos este año.

El ministro de Economía, Luis Sturzenegger, declaró durante una entrevista en el programa Agenda Real de Canal 8 que el sector pesuario mantiene una deuda con la sociedad argentina. El funcionario argumentó que el sistema actual permite a los empresarios acceder al recurso sin que el Estado perciba regalías equivalentes a las del petróleo. Esta afirmación desencadenó una reacción inmediata de las cámaras empresariales del rubro, quienes rechazaron categoricamente la calificación.

Crítica al régimen de concesiones vigentes

Sturzenegger señaló durante el segmento del streaming de La Capital de Mar del Plata que la pesca no recibe los mismos beneficios fiscales que otras actividades primarias. El ministro cuestionó la forma en que se asignan las cuotas de captura, sosteniendo que el esquema actual favorece a los barcos que ya operan. Explicó que los peces del mar son un recurso público y que el Estado no cobra por su uso directo a los armadores.

Also read Cámaras empresariales piden suspensión del formulario laboral bonaerense FUTURO

Para sustentar su postura, el titular de Economía remontó la discusión a la época del gobierno de Juan Carlos Onganía. Según su lectura histórica, la primera normativa de pesca estableció un esquema que benefició a la industria naval. El funcionario sostuvo que se les regaló la pesca a cambio de la construcción de embarcaciones. Agregó que, con el paso del tiempo, los argentinos continúan sin percibir pagos por la extracción de peces.

Defensa de las cámaras empresariales

Agustín De La Fuente, presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), rechazó la calificación del ministro. El empresario afirmó que la industria no es una casta y destacó que genera divisas por 2000 millones de dólares. Subrayó que el sector crea trabajo genuino y paga tributos por más de 130 millones de dólares en derechos de exportación.

Advertisement

Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), también respondió a las declaraciones. Boiero calificó como lamentable que un alto funcionario del gobierno nacional descalifique así a una industria nacional. El directivo subrayó el peso de la actividad en la economía de las ciudades costeras y su contribución al empleo local.

Argumentos sobre rentabilidad y costos internos

Boiero puntualizó que el sector enfrenta una crisis de rentabilidad debido a factores externos e internos. Entre las causas mencionó la caída de los precios internacionales de los productos marinos. También destacó el aumento de los costos internos en dólares y el impacto de las retenciones gubernamentales. Según señaló, estos factores agravan la situación en un contexto de inflación en dólares.

El presidente de Capeca aseguró que cuando el sector pierde rentabilidad, el impacto se siente en el entramado social de las localidades costeras. Aseguró que la pérdida de ingresos afecta directamente a las comunidades que dependen de la actividad extractiva. Subrayó que la situación actual obliga a las empresas a reducir operaciones y afectar el empleo local.

Referencias legales y derechos de extracción

Boiero cuestionó la referencia histórica de Sturzenegger sobre la legislación vigente. Señaló que la Ley Federal de Pesca 24.922 se debatió entre 1993 y 1997 durante el gobierno de Carlos Menem. El Congreso sancionó la norma tras tres años de trabajo en comisiones y con consenso legislativo. La ley se publicó en enero de 1998 y derogó la normativa anterior dictada en 1967.

Advertisement

El directivo explicó que la ley vigente establece un derecho único de extracción por especie. Este valor lo fija el Consejo Federal Pesquero y se cobra por la extracción. Boiero aclaró que este canon es un concepto distinto a los derechos de exportación mencionados por el ministro. Diferenció claramente ambos tributos para evitar confusiones sobre la carga impositiva del sector.

Propuesta de subasta y respuesta de la industria

El Gobierno propuso que al vencimiento de las concesiones, se licite el acceso al recurso. La idea es que cada empresa ofrezca cuánto pagará por capturar el recurso marino. Esta medida busca ajustar el acceso a la oferta económica de los operadores. La industria ya había cuestionado esta comparación entre el canon pesquero y las regalías petroleras en un video difundido por Intercámaras.

Las entidades empresariales defendieron el régimen de permisos y cuotas existente. Respondieron a las críticas sobre la competencia en el sector y la licitación de las capturas. Mantuvieron que el sistema actual garantiza la sustentabilidad y el orden productivo. Rechazaron la idea de que la pesca opera sin control fiscal adecuado.