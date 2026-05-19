Stunning Goalkeeper Martinetiri Ar Ưcription For Aston Villa's Final European Trophy Victory

The final European trophy for Aston Villa could be in the hands of a remarkable goalkeeper, featured in this article. With a solid message for his team in the lead-up to the match, he's gaining attention across England.

El equipo de Aston Villa atrae atención en el arquero nacional, quién podría añadir un nuevo trofeo a su colección. En su cuenta de Instagram, el campeón mundial de Qatar 2022 publicó un posteo junto al entrenador y el resto de la portería , con un mensaje sólido en la previa del encuentro.

Además, Martínez subió una historia en su cuenta de Instagram en la previa del viaje hacia Turquía, donde se le ve con sus compañeros del equipo inglés en la previa del viaje. Los 'Villanos' accedieron a la final tras derrotar al Nottingham Forest, mientras que el Friburgo llegó a la final después de derrotar al Sporting Braga de Portugal en las semifinales





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