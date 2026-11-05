Steve McQueen Ferrari 275 GTB NART Spider subasta en noviembre 2024

La Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider perteneciente a Steve McQueen se subasta el 20 y 21 de noviembre en Nueva York con estimación de US$15 a US$20 millones.

El legendario actor estadounidense Steve Mcqueen, reconocido mundialmente como el Rey de la Elegancia, deja un legado automotriz que trasciende su fama cinematográfica. Su Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider, un vehículo único de historia y diseño, será el protagonista central de la próxima subasta organizada por Gooding Christie's. Este evento tendrá lugar entre el 20 y el 21 de noviembre próximo en el Javits Center de Nueva York. Los expertos estiman que el precio final alcanzará entre los US$15 y US$20 millones, reflejando la exclusividad y la conexión directa con la figura de McQueen.

Exclusividad del Ferrari y Detalles Técnicos

La estimación de valor para esta Ferrari 275 GTB se fundamenta en datos numéricos precisos y la rareza del modelo. Ferrari fabricó únicamente diez unidades del NART Spider en la historia de la marca. El ejemplar propiedad del actor McQueen corresponde al número seis de esa serie limitada. Es particularmente valioso porque es uno de los dos únicos ejemplares que salieron de fábrica con el acabado Blu Sera, también conocido como Azul Atardecer. Esta combinación de números bajos de producción y colores especiales eleva su estatus en el mercado global de coleccionistas.

Also read Elecciones en EE.UU.: Xavier Becerra se impuso en California con el 64% de los votos

El desempeño mecánico del vehículo es igualmente impresionante para los entusiastas del motor. Bajo su capó reside un motor V12 Colombo de 3,3 litros, uno de los diseños más icónicos de la marca italiana. Este propulsor es capaz de desarrollar cerca de 300 caballos de fuerza. La transmisión manual de cinco velocidades complementa la potencia, permitiendo al deportivo acelerar de 0 a 96 km/h en 6,7 segundos. Además, el automóvil puede completar un cuarto de milla en 14,7 segundos, un tiempo considerable para un vehículo de la década de los sesenta.

Modificaciones y Personalización por el Actor

Steve McQueen no adquirió simplemente un auto de lujo; lo transformó en una herramienta de conducción adaptada a sus necesidades. El actor compró la Ferrari en 1967 y comenzó a modificarla poco después. Entre los cambios iniciales, integró una pintura azul metalizada más oscura para darle un aspecto más agresivo. También instaló nuevos tapizados para los asientos y reemplazó el espejo retrovisor estándar por uno más pequeño, inspirado directamente en los coches de competición. Asimismo, optó por un tapón de combustible de llenado rápido para optimizar los tiempos en pista o carretera.

Advertisement

Las modificaciones continuaron tras un incidente en la Pacific Coast Highway que dañó considerablemente las partes delantera y trasera del vehículo. McQueen decidió aprovechar esta oportunidad para realizar una personalización más profunda. Contrató a Hershel Conway, un reconocido restaurador y especialista en pintura de Junior's House of Color, para ejecutar los trabajos. La intervención incluyó la instalación de guardabarros más anchos para mejorar la estabilidad y un alerón trasero elevado. Este alerón, conocido como cola abatible, terminó convirtiéndose en uno de los rasgos visuales más distintivos y reconocibles de este ejemplar específico.

Procedencia Histórica y Propietarios

La trayectoria de propiedad de esta Ferrari está documentada con fechas y nombres específicos, lo que garantiza su autenticidad. En 1971, McQueen vendió el vehículo al diseñador, inventor y piloto aficionado J. David Kopf. Posteriormente, Kopf transfirió la titularidad en 1985 al especialista neoyorquino Grand Prix SSR. En manos de este taller, el auto fue restaurado a su color original Blu Sera y se le aplicaron los tratamientos necesarios para recuperar su estado de conservación óptimo. Este paso fue crucial para preservar el valor histórico del automóvil antes de su siguiente cambio de propietario.

El siguiente propietario conocido fue el coleccionista y empresario tecnológico Anthony Wang, quien adquirió el vehículo y lo ha mantenido bajo su custodia desde entonces. Durante el período de propiedad de Wang, la Ferrari fue exhibida públicamente en apenas dos ocasiones: en 1996 y en 2003. Esta relativa invisibilidad pública ha contribuido a que el automóvil se mantenga en condiciones excepcionalmente buenas, atraendo la atención de coleccionistas serios que valoran la conservación intacta y la documentación clara de su historia reciente.

Impacto en el Mercado de Coleccionismo

La subasta de esta Ferrari se inscribe en un contexto más amplio de interés por los vehículos vinculados a celebridades de Hollywood. La colección de McQueen ya ha demostrado su poder adquisitivo en el mercado, con otros lotes que han alcanzado cifras millonarias. Entre las piezas más valiosas de su patrimonio automotriz destacan el Porsche 917K utilizado en la película Le Mans y una motocicleta Excelsior Super X de 1926 que el actor solía conducir en su rancho personal. La participación de la 275 GTB NART Spider reafirma la demanda constante por estos íconos culturales.

Advertisement

La próxima presentación en el Javits Center representa una oportunidad única para que los inversores y entusiastas evalúen el valor actual de este pieza de historia del automóvil. La combinación de la marca Ferrari, el modelo NART Spider, las modificaciones realizadas por el propio actor y la procedencia verificable crea un paquete irresistible para los mercados internacionales. Los resultados de la licitación en noviembre próximo establecerán un nuevo referente de precio para los vehículos de colección con historias de vida verificadas de figuras icónicas del cine.