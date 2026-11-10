Stephen Kiki Ramos elige Haití para el Sub-17 pero mantiene vínculo con Argentina

El delantero de Vélez Sársfield defenderá a Haití en el Mundial Sub-17. Reglamentos de la FIFA le permiten volver a la albiceleste.

El delantero argentino Stephen Kiki Ramos, jugador del Vélez Sársfield, confirmó su decisión de representar a la Selección de Haití en el próximo Mundial Sub-17. Este anuncio, hecho público por la Federación Haitiana de Fútbol, marca un momento crucial en la trayectoria del joven atacante, quien nació en Puerto Príncipe el 3 de abril de 2009. La convocatoria oficial destaca que Kiki Ramos eligió a su país de origen para disputar la competición internacional de categorías juveniles.

Reglamento FIFA abre puertas a la Albiceleste

La normativa vigente de la FIFA garantiza que esta decisión no cierra definitivamente la posibilidad de Kiki Ramos de vestir la camiseta albiceleste en el futuro. El reglamento establece que un jugador queda vinculado definitivamente a una selección nacional únicamente si disputa minutos en tres partidos de la selección mayor organizados por la FIFA o entidades continentales. Al tratarse de una categoría Sub-17, Ramos no ha cumplido este requisito de permanencia.

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Por lo tanto, el juvenil que es considerado una de las principales promesas del club Fortín mantiene su elegibilidad para volver a elegir jugar para Argentina más adelante. Esta situación permite que su participación en el torneo con la selección haitiana no anule su vínculo histórico con las categorías inferiores del fútbol argentino ni impida su convocatoria futura por parte de la selección nacional de Argentina.

Origen haitiano y llegada al fútbol argentino

Kiki Ramos nació en la capital haitiana, Puerto Príncipe, antes de ser adoptado por una familia argentina y llegar a Buenos Aires. Su integración al deporte profesional comenzó a los seis años, cuando un vecino del barrio, impresionado por sus habilidades en los picados locales, lo alentó a realizar una prueba en Vélez Sársfield. Este paso inicial marcó el inicio de su formación en las inferiores del club.

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Sus destacados rendimientos en las divisiones juveniles del Fortín captaron la atención de Diego Placente. El entrenador le brindó la oportunidad de debutar en el primer equipo, consolidando su estatus como talento joven. Ahora, esta misma trayectoria lo lleva a representar a la federación de su país natal en una instancia de alto nivel internacional como es el Mundial Sub-17.

Confirmación oficial y contexto del Mundial

La Federación Haitiana de Fútbol formalizó la inclusión del atacante a través de sus redes sociales, publicando detalles biográficos y la confirmación de su convocatoria. El comunicado oficial subraya que el joven jugador del Vélez Sársfield opta por Haití para sumarse a la selección Sub-17. Esta elección responde a la conexión familiar y cultural que Ramos mantiene con su lugar de nacimiento, pese a haberse formado futbolísticamente en Argentina.

El torneo mundialista se llevará a cabo desde el 19 de noviembre hasta el 13 de diciembre. Durante este periodo, Kiki Ramos demostrará sus cualidades en el escenario internacional. Su participación combina su desarrollo técnico en las canchas argentinas con la representación de sus raíces haitianas, un camino que ya ha sido transitado por otros talentos de la región.

Proyección futura y oportunidades internacionales

La situación de Kiki Ramos ilustra la flexibilidad de las reglas deportivas actuales respecto a la nacionalidad competitiva. Al no haber jugado partidos de la selección mayor, su contrato con Vélez Sársfield y su historia en Argentina permanecen intactos. Esto le permite desarrollar su carrera bajo la luz de las cámaras sin perder opciones futuras.

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El jugador acumula experiencia previa al disputar algunos amistosos con la Selección Argentina en etapas anteriores. Ahora, su enfoque se dirige hacia el compromiso con Haití. Su caso destaca la importancia de los contextos migratorios y adoptivos en el deporte moderno, donde los atletas pueden navegar entre múltiples identidades nacionales según las reglas vigentes.