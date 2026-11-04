Stephen Allwine condenado por asesinar a su esposa tras estafa dark web

Stephen Allwine recibió sentencia por la muerte de Amy. El caso reveló una estafa en la dark web y pruebas digitales que lo vinculaban al crimen en Minnesota.

Stephen Allwine, residente de Cottage Grove, Minnesota, fue declarado culpable del asesinato premeditado de su esposa, Amy Allwine. La sentencia se fundamenta en una compleja investigación que comenzó cuando Allwine intentó contratar un sicario en la plataforma ilegal Besa Mafia durante febrero de 2016.

Estafa en la dark web y pagos en bitcoin

Allwine utilizó el nombre de usuario dogdayGod para contactar a un administrador identificado como Yura. Le proporcionó datos personales, una fotografía y la dirección del hotel donde Amy se alojaría durante un viaje a Moline, Illinois. El hombre transfirió al menos US$12.000 en bitcoins para financiar el encargo. El asesinato nunca se ejecutó porque Besa Mafia resultó ser una estafa.

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Investigación del FBI y advertencia a la víctima

En abril de 2016, hackers expusieron los mensajes internos de la plataforma en internet. El FBI utilizó esta información para identificar a los clientes potencialmente amenazados. Un agente federal y un detective local visitaron el hogar de los Allwine en mayo de 2016 para advertir a Amy. Ella fue informada de la amenaza, pero desconocía que su esposo era el instigador.

El crimen y simulación de suicidio en noviembre

Amy Allwine falleció el 13 de noviembre de 2016. Los investigadores determinaron que recibió una dosis excesiva de escopolamina antes de ser disparada en la cabeza. Stephen Allwine llamó al 911 para reportar un supuesto suicidio. La escena mostraba inconsistencias como rastros de sangre, productos de limpieza y la posición del arma, lo que desbarató la teoría del suicidio.

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Pruebas digitales vinculadas al usuario dogdayGod

La policía incautó más de 60 dispositivos electrónicos del sospechoso. Los peritos encontraron registros del navegador Tor, búsquedas sobre escopolamina y un código alfanumérico de 34 caracteres utilizado para el pago en Bitcoin. También se detectaron rastros de pólvora en la mano derecha de Allwine, confirmando su ejecución directa del disparo fatal.

Sentencia final y contexto de la condena

Allwine fue detenido el 17 de enero de 2017 y acusado inicialmente de homicidio en segundo grado. La fiscalía elevó los cargos a homicidio premeditado en primer grado poco después. El juicio comenzó el 23 de enero de 2018, rechazando la defensa que alegaba una coartada. El jurado confirmó su responsabilidad total por la muerte de Amy.