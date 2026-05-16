Stephanie Demner confirma embarazo y espera nuevo bebé con Guido Pella

La influencer Stephanie Demner anunció que espera un nuevo bebé junto a Guido Pella, y su tierna foto familiar rápidamente se volvió viral en redes sociales. La modelo eligió compartir su felicidad con un emotivo posteo familiar que enterneció a sus seguidores.

La influencer Stephanie Demner anunció que espera un nuevo bebé junto a Guido Pella , y su tierna foto familiar rápidamente se volvió viral en redes sociales .

La modelo eligió compartir su felicidad con un emotivo posteo familiar que enterneció a sus seguidores. En las imágenes, la influencer posó junto a Guido Pella y Ariana, la hija que tienen en común, en una producción íntima y delicada cargada de detalles románticos. En una de las fotos más comentadas se puede ver que la pequeña toca la pancita de embarazo mientras sus padres forman un corazón con sus respectivas manos.

Otra de las postales muestra a Ariana con la ecografía del bebé, mientras abraza sonriente a sus papás. En tonos pastel y románticos para la producción, Guido Pella apostó por prendas básicas, con una remera blanca y un jean azul gastado. La noticia revolucionó las redes sociales y recibió mensajes de cariño por parte de colegas, amigos y seguidores.

Finalmente, la pareja decidió confirmarlo oficialmente con un anuncio que desbordó emoción





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