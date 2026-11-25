Stellantis abrió una nueva fábrica en el Polo Ferreyra para producir el motor Multijet 2.2, sustituyendo importaciones y exportando al 70% del volumen hacia mercados regionales.

El gobernador Martín Llaryora participó este miércoles en la inauguración oficial de la nueva planta de producción de motores de Stellantis, ubicada estratégicamente en el Polo Industrial Ferreyra de la ciudad de Córdoba. Esta instalación de última tecnología está dedicada exclusivamente a la fabricación del motor Multijet 2.2 Turbodiesel, un componente mecánico fundamental que equipará a pick-ups y vehículos utilitarios de diversas marcas del grupo automotriz en toda la región de Sudamérica. La capacidad operativa de este nuevo centro productivo alcanza las 100 mil unidades anuales, una cifra que permite a la compañía sustituir completamente la importación de motores provenientes de Italia y destinar más del 70% de la producción a la exportación durante el primer año de operaciones.

Contexto de inversión y aniversario industrial

La apertura de esta moderna planta coincide cronológicamente con la celebración del aniversario número 30 del Polo Industrial Ferreyra, marcando un hito significativo en la historia manufacturera de la provincia. El proyecto forma parte de un paquete de inversión total de 385 millones de dólares realizado por Stellantis, recursos que también permitieron el desarrollo y lanzamiento de las nuevas pick-ups Fiat Titano y Ram Dakota en el mercado local. Durante el acto inaugural, Llaryora resaltó la relevancia de Córdoba como motor de la industria manufacturera argentina y señaló que la provincia se consolida como uno de los principales polos industriales de Sudamérica en la actualidad.

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Políticas de competitividad y beneficios fiscales

El mandatario provincial explicó que para atraer este tipo de inversiones y acompañar el crecimiento del sector productivo, es necesario generar condiciones de competitividad sólidas. "Córdoba mejora cualquier oferta y cualquier condición", afirmó Llaryora, destacando que la última ley de promoción industrial prevé durante 15 años cero Ingresos Brutos, cero Sellos y cero impuesto Inmobiliario. Esta normativa, sumada a los beneficios nacionales y municipales, junto con programas de capacitación como escuelas técnicas ProA y Empleo +26, crea un diferencial clave para la industria local.

Posicionamiento estratégico de Stellantis

Por su parte, el presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi, recordó que la historia industrial de la planta de Ferreyra comenzó hace tres décadas con un proyecto que transformó a Córdoba. "Con esta planta de motores estamos construyendo los próximos 30 años de Ferreyra y consolidando a Córdoba como un centro industrial clave para Stellantis en Sudamérica", afirmó Zuppi. Por su parte, el presidente de Stellantis Sudamérica, Herlander Zola, remarcó que la producción del motor Multijet 2.2 demuestra de manera muy concreta el lugar que Argentina ocupa dentro de la estrategia industrial del grupo.

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Impacto en la cadena de valor regional

El motor Multijet 2.2 equipará a distintos vehículos de Stellantis, incluyendo Fiat Titano, Ram Dakota, Ram Rampage, Fiat Toro, Jeep Commander, Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer y Fiat Scudo. El proyecto involucra a más de 400 trabajadores directos e indirectos, cuenta con la participación de 10 proveedores argentinos y incorpora elevados niveles de automatización en sus procesos productivos. Los impulsores fabricados en Córdoba estarán destinados a 11 modelos de vehículos en Argentina, Brasil y Uruguay durante el primer año de producción.

Diferenciación tecnológica y talento local

El presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), José Manuali, destacó que este tipo de proyectos tiene un gran impacto porque involucra mucha tecnología y requiere un equipo de personal altamente capacitado. "Esto nos eleva como industriales y posiciona a la provincia", afirmó Manuali, resaltando la articulación público-privada como clave para dinamizar los sectores económicos. Llaryora concluyó su mensaje enfatizando que Córdoba va a defender su industria y nunca va a dejar de ser uno de los polos industriales más importantes de Sudamérica, reafirmando el talento y la capacidad tecnológica de la región cordobesa.