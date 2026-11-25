Stellantis abrió una nueva fábrica de motores en Ferreyra que generará 400 puestos de trabajo y destinará el 70% de su producción a Brasil y Uruguay.

La corporación automotriz Stellantis oficializó la apertura de su nueva planta de fabricación de motores en el complejo Industrial Ferreyra, una inversión estratégica destinada a producir el bloque Multijet 2.2 turbo diésel. Este hito industrial marca un paso decisivo en la consolidación de la región como un polo de manufactura de alto nivel dentro de la matriz productiva nacional.

El lanzamiento de esta nueva línea productiva se alinea con los objetivos de la empresa de completar su proceso de integración de componentes locales, que actualmente se encuentra en un 50% y apunta a alcanzar el 70% en el futuro cercano. La nueva instalación está diseñada para fabricar motores gasoleros de alto rendimiento, caracterizados por entregar 200 CV de potencia y un torque máximo de 450 Nm, con un fuerte énfasis en la eficiencia y el bajo consumo de combustible para los usuarios finales.

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Generación de empleo y cadena de valor

La inauguración de este centro de producción implica la creación directa e indirecta de 400 puestos de trabajo para la comunidad cordobesa. El proyecto ya ha logrado integrar a 10 proveedores argentinos en su cadena de suministro, destacándose varios de estos socios industriales que operan específicamente en la provincia de Córdoba. Estos proveedores locales ya participan activamente en la fabricación de componentes críticos, como las tapas protectoras de la correa y los cárteres que se mecanizan en la zona.

La tecnología desarrollada en esta planta servirá para equipar una amplia gama de vehículos que forman parte del portafolio de la marca. Entre los modelos que utilizarán estos motores se encuentran las compactas Ram Rampage y Fiat Toro, el SUV Jeep Commander, y diversas unidades comerciales y de pasajeros como el Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer y Citroën Jumpy. Esta versatilidad técnica permite a la empresa abastecer múltiples segmentos del mercado con un único bloque de motor.

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Enfoque exportador hacia el cono sur

Una característica fundamental de esta nueva línea de producción es su fuerte perfil orientado a la exportación. Se estima que la planta fabricará 40.000 motores durante su primer año de operación, de los cuales más del 70% de la producción total será destinada a los mercados de Brasil y Uruguay. Este enfoque responde a la demanda creciente de unidades en estos países vecinos y busca optimizar la capacidad instalada de la fábrica en Argentina.

La estrategia exportadora también se ve apoyada por el éxito reciente de otras líneas de montaje en el mismo polo industrial. Tras el inicio de la producción de las camionetas Fiat Titano y RAM Dakota en el año anterior, esta nueva planta de motores representa la continuidad lógica de la expansión industrial en el complejo Ferreyra, fortaleciendo la posición de la región en la cadena de valor global de la automoción.

Crítica a políticas de importación

El presidente de Stellantis Sudamérica, Herlander Zola, utilizó la rueda de prensa posterior a la inauguración para expresar su preocupación sobre la competitividad del sector automotriz local. Zola señaló directamente que las actuales políticas de importación del Gobierno nacional han generado una avanzada significativa de marcas chinas en el mercado, lo que pone en riesgo a las fábricas que operan principalmente en Argentina y Brasil. Esta declaración subraya la tensión existente entre la producción local y la competencia externa.

El ejecutivo对比 los mercados regionales, señalando que si bien Brasil presenta un crecimiento del 15% en ventas, su producción local está disminuyendo. Zola explicó que cuando la manufactura interna cae, los costos fijos deben soportarse con un volumen de producción menor, lo que degrada la competitividad. Agregó que el crecimiento en Brasil se basa principalmente en importaciones, especialmente provenientes de China, lo que afecta desproporcionadamente a los fabricantes locales.

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Desafíos macroeconómicos y futuro

Los representantes gubernamentales y empresariales coincidieron en la importancia histórica del evento. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó que Córdoba es el único lugar donde se fabrica el corazón de un auto en toda la República Argentina. Llaryora enfatizó el desafío de inaugurar una nueva planta en un momento coyuntural adverso para todos los sectores económicos, calificando el día como un momento que reafirma a Córdoba como uno de los polos industriales más importantes de Sudamérica.

Ante la incertidumbre macroeconómica, Herlander Zola también expresó preocupación por la devaluación del real brasileño, considerando que más del 60% del volumen de producción de la región corresponde a ese mercado. Aunque la empresa se prepara para el futuro con la intención de lanzar al menos 60 modelos nuevos de aquí a 2030, muchos de ellos electrificados, Zola advirtió que la competitividad actual frente a las terminales chinas no es favorable. La empresa aboga por un equilibrio gubernamental que permita a la industria local sobrevivir y prosperar en el nuevo escenario regional.