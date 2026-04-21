Stellantis define su red comercial para el desembarco de Leapmotor en Argentina

Stellantis lanza Leapmotor en el país con una red estratégica de 12 puntos de venta y 22 servicios de posventa, buscando liderar el mercado de autos eléctricos mediante un respaldo nacional sólido y planes de producción en el Mercosur para 2027.

El gigante automotriz Stellantis ha comenzado a materializar su ambiciosa estrategia para introducir en el mercado argentino a Leapmotor , la innovadora firma china de vehículos eléctricos. Con un despliegue sin precedentes, el grupo europeo ha oficializado la estructura de su red comercial, consolidando alianzas con once grupos económicos de larga trayectoria en el sector automotor local.

Esta decisión es fundamental, ya que la estrategia de Stellantis no solo se centra en el producto, sino en la capacidad de ofrecer una cobertura territorial extensa, diferenciándose así de otras marcas chinas que operan en el país con una infraestructura más reducida. En esta primera etapa, el despliegue contará con 12 puntos de venta estratégicos distribuidos en los mercados de mayor volumen y 22 puntos de posventa repartidos federalmente. Pablo García Leyenda, director comercial de Stellantis Argentina, enfatizó que el respaldo de una red ya consolidada otorga una ventaja competitiva esencial, garantizando a los clientes una asistencia integral durante todo el ciclo de vida del vehículo, desde la preventa hasta el mantenimiento técnico posterior. La red de concesionarios seleccionados incluye nombres de peso en la industria nacional, tales como Alizze, Northstella, SVA, Le Mans Automóviles, Grand Benoit, Damville, Deca Eléctricos, Auto Volt, Avant, Gomafe y Tech Drive, con presencia en puntos neurálgicos como Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza. Esta estructura no es casual, sino el resultado de un análisis exhaustivo sobre el alcance geográfico necesario para captar a un público objetivo que exige confianza y proximidad. Stellantis, como líder actual del mercado argentino, tras haber comercializado más de 176.000 unidades en 2025 bajo sus marcas tradicionales, busca capitalizar su know-how y su capacidad logística para posicionar a Leapmotor como un referente en el segmento de movilidad sostenible. La inversión de 1500 millones de dólares que el consorcio realizó en 2023 por el 51 por ciento de la start-up china ha permitido acelerar la expansión global de la marca, haciendo de Argentina un mercado clave en la región tras sus lanzamientos previos en Brasil, Chile y Uruguay. El contexto macroeconómico y regulatorio ha jugado un papel fundamental para este desembarco, especialmente con el cupo de importación sin aranceles para vehículos eléctricos con valor FOB menor a 16.000 dólares. Gracias a esto, el catálogo inicial, compuesto por los modelos B10 y C10, promete cambiar el panorama de la movilidad eléctrica en el país. El CEO local, Martín Zuppi, ha sido enfático al señalar que la apuesta no es tentativa, sino un plan de crecimiento a largo plazo que apunta a una participación del 3 por ciento del mercado nacional. La estrategia se encamina a un volumen inicial de 1800 unidades anuales, con una proyección de salto exponencial para 2027. En ese año, la planta de Stellantis en Goainia, Brasil, comenzará la producción regional de los modelos de Leapmotor, eliminando las barreras arancelarias y consolidando la soberanía industrial en el Mercosur. Con este respaldo, la compañía no solo ofrece vehículos de alta tecnología, sino la tranquilidad técnica necesaria para que el usuario argentino pueda circular por cualquier punto del territorio nacional con soporte garantizado





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stellantis Leapmotor Autos Eléctricos Movilidad Sostenible Industria Automotriz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Buenos Aires-Tel Aviv: Javier Milei confirmó una nueva ruta aérea entre la Argentina e IsraelEl Presidente firmó una declaración conjunta con Benjamín Netanyahu y fortaleció el alineamiento entre ambos países.

Read more »

Selección Argentina Sub 17 vs. Colombia, por la final del Sudamericano: seguilo EN VIVOLa Albiceleste pierde 3-0 con su par colombiano por la gran final del torneo juvenil en Paraguay, y con la clasificación al Mundial asegurada. Seguilo en vivo.

Read more »

El RCC PÁDEL LEAGUE tuvo su segunda fecha con victoria ArgentinaEl neuquino Adrián Tito Allemandi y el español Aimar Goñi se quedaron con la segunda fecha del nuevo torneo internacional de pádel denominado RCC PÁDEL que se disputa en Ekaterimburgo, Rusia. Lujo y pádel.

Read more »

Argentina fue goleada por Colombia y se quedó sin Sudamericano Sub 17Los pibes de Placente perdieron 4-0 ante los colombianos, que gritaron campeones gracias a un doblete de Agamez y los goles de Caicedo y Escorcia. De todas maneras, la Albiceleste jugará el Mundial de la categoría.

Read more »

Mercosur-Unión Europea: el nuevo cupo de la carne abrió una disputa crucial, ¿cómo se reparte?Las cancillerías toman las riendas de una negociación “lenta y tensa”; el nuevo cupo y los cruces por cómo se distribuye

Read more »

¿Milei cambiará la economía argentina o la economía argentina lo cambiará a Milei?Las noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »