Stellantis anticipa vacaciones por baja demanda en plantas de Argentina

Stellantis suspende producción en El Palomar y Ferreyra por caída de ventas y acumulación de stock. Zuphi responde rumores sobre cierres y competitividad industrial.

Martín Zuppi, presidente de la filial argentina de Stellantis, se disponía a iniciar una charla cuando su celular sonó inesperadamente. Tras atender y revisar mensajes, bromeó sobre recibir llamadas de Chirola Romero para armar un equipo, lo que generó una respuesta irónica de que Racing no era la prioridad. Zuppi refutó esto enfatizando que, más allá de los 40 problemas que enfrenta la compañía, varios tienen orígenes comunes y requieren atención inmediata. La automotriz anunció recientemente que, debido a la caída en la demanda y la acumulación de stocks, adelantará las vacaciones en sus dos plantas principales ubicadas en territorio nacional. Esta medida afecta directamente a las instalaciones de El Palomar y Ferreyra, marcando un punto de inflexión en la operativa del grupo europeo para el cierre del año.

Suspension de actividades industriales

La planta de El Palomar, dedicada a la producción de los modelos Peugeot 208 y Peugeot 2008, suspendió sus labores el lunes pasado y retomará la actividad recién el 18 de enero. Por su parte, la planta de Ferreyra en Córdoba paralizará su línea desde el 1 de diciembre hasta el mismo día 18 de enero de 2026, afectando la producción de las pick-ups Fiat Titano y RAM Dakota. No obstante, el complejo industrial continuará operando parcialmente manteniendo activa la línea del modelo Cronos, fabricado en el país desde 2018 bajo la marca italiana Fiat. Esta decisión operativa llega en un momento delicado, agravado por declaraciones recientes que han generado incertidumbre en el mercado automotor local y entre los trabajadores del sector.

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Declaraciones controvertidas en Sao Paulo

Hace dos semanas, Herlander Zola, presidente de Stellantis para América del Sur, compartió un almuerzo con periodistas brasileños en el restaurante Vicolo Nostro de Sao Paulo. El ejecutivo, quien cumplió un año en el cargo el mes pasado, devolvió intacta una ensalada y apenas probó los ravioles rellenos de mozzarella de búfala con salsa de tomate, no por falta de apetito, sino debido a la intensidad de las preguntas. Entre ellas, una muy directa sobre la posibilidad de que Stellantis cierre fábricas en Argentina. Zola respondió que, dependiendo del mercado, las reglas y la competitividad, podrían migrar producción, mantener ambas plantas, cerrar una o ambas, lo que causó sorpresa y preocupación en Buenos Aires.

Respuesta de Zuppi y realidad del mercado

Martín Zuppi reconoció en conversaciones anteriores conocer los rumores sobre la continuidad de la planta de El Palomar, afirmando que se hacía todo lo posible por mantener la actividad. Tras las declaraciones de Zola, Zuppi aclaró en un lanzamiento en Jujuy que la información había sido descontextualizada, asegurando que no hay nada oculto ni fantasmas que buscar. Comparó la situación con una panadería o un restaurante, explicando que cualquier planta cierra si no es competitiva o no tiene mercado, pero enfatizó que hay continuidad productiva en ambas plantas argentinas. Sin embargo, la realidad económica muestra desafíos significativos que van más allá de las declaraciones corporativas.

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Caída de ventas y proyecciones económicas

La producción de Stellantis en Argentina ha mostrado una tendencia descendente, pasando de un pico de 147.093 unidades en 2023 a 140.872 en 2024 y 134.539 en 2025. Para 2026, se planificó un objetivo de 142.600 unidades, con solo el 47% destinado a la exportación, lo que indica una mayor dependencia del mercado local en comparación con el resto de la industria, que exportó el 64,5% de su producción entre enero y septiembre. Aunque el mercado automotor argentino creció 47,8% en 2025 con 612.178 patentamientos según Acara, y Stellantis lideró con 30,5% de participación, la realidad de 2026 ha sido distinta.

En los primeros 10 meses del año, las ventas de vehículos nuevos cayeron 12,8%, superando las expectativas de un crecimiento mínimo del 10%. El impacto fue más severo en los modelos de producción nacional, cuyas ventas mayoristas cayeron 38,8% hasta septiembre, alcanzando 102.275 unidades, frente a una caída general del 24,3% en la producción total importada. Estos datos reflejan la complejidad del entorno económico y la necesidad de ajustes operativos que la suspensión de vacaciones busca gestionar. La situación actual obliga a la compañía a reevaluar su estrategia competitiva frente a una demanda interna en desaceleración y un contexto global que exige mayor eficiencia y adaptación rápida a los cambios del mercado automotor nacional e internacional.