Caso de la jubilada Stella Maris Chaves, presa 35 días por robar comida. Expertos critican la criminalización del hambre y el incremento de encarcelamientos por hurtos.

Stella Maris Chaves, una mujer jubilada de 69 años, permaneció durante 35 días detenida en una alcaidía de la ciudad de Buenos Aires bajo la acusación de intentar sustraer un trozo de carne y embutidos de un supermercado. La situación emerge como un ejemplo directo de la falta de alternativas asistenciales para personas en situación de vulnerabilidad extrema.

Caso judicial por necesidad alimentaria

El motivo de la detención no involucró violencia, sino una tentativa de hurto vinculada a la subsistencia. Chaves carecía de recursos económicos suficientes para adquirir alimentos básicos. Este hecho ha generado un intenso debate público sobre la respuesta del sistema judicial frente a delitos menores motivados por la pobreza. La juez a cargo no consideró inicialmente otras variantes procesales menos destructivas para la intimidad y la libertad de la anciana.

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Expertos condenan la política penal actual

Guillermo Nicora, director del Programa de Cárceles y Política Penitenciaria del INECIP, calificó el suceso como un síntoma de una justicia penal que ha perdido su sentido de prioridad y vergüenza. Nicora señaló que los datos oficiales revelan un crecimiento inaceptable de personas presas por hurto superior al 70 por ciento en las últimas campañas.

Incremento estadístico de detenciones menores

Las estadísticas del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura muestran una divergencia clara entre delitos registrados y encarcelamientos. Entre 2024 y 2025, los hechos registrados bajaron de 393.230 a 326.285. Sin embargo, la población penitenciaria con mención de hurto o tentativa subió de 5.791 a 6.356. Este valor duplica la cifra registrada en 2015.

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Cambios legislativos y enfoque policial

Desde 2016, con la aplicación de la Ley de Flagrancia, se multiplicaron las condenas por delitos menores. Los fiscales y jueces insisten en llevar a juicio oral casos que podrían declararse atípicos, como el hurto famélico. Además, la reiterancia introducida por el gobierno actual permite que una mera imputación se considere un antecedente para privar de la libertad. Funcionarios de despachos judiciales afirman que la policía se aboca a detener a personas en situación de calle.

Consecuencias sociales y críticas internacionales

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales observa que desde 2022 los encarcelamientos por estos delitos aumentaron un 71,7%. Esta tendencia coincide con una crítica externa donde el papa León XIV abogaba por proteger a los adultos mayores durante su visita a Argentina. El Pontífice enfatizó la dignidad humana y cuestionó la cultura del descarte, en contraste directo con la realidad de Stella Maris Chaves y el sistema judicial porteño.