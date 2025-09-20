Steam anuncia el fin del soporte para Windows 10 de 32 bits en 2026

La plataforma Steam dejará de ser compatible con computadoras con Windows 10 de 32 bits a partir del 1 de enero de 2026. Esta decisión afecta a los jugadores que aún usan sistemas antiguos, instando a actualizar a sistemas de 64 bits.

La plataforma de videojuegos Steam , líder mundial, ha anunciado que dejará de ser compatible con computadoras que utilicen la versión de 32 bits de Windows 10 a partir del 1 de enero de 2026. Esta decisión representa un hito significativo en la evolución de la plataforma y afectará a una minoría de jugadores que aún dependen de sistemas operativos y arquitecturas más antiguas.

Valve, la empresa detrás de Steam, comunicó que a partir de la fecha indicada, la plataforma no recibirá actualizaciones de seguridad, ni nuevas funciones en los sistemas de 32 bits. Esto significa que la aplicación podría experimentar problemas de funcionamiento, debido a la falta de soporte y la incompatibilidad potencial con las futuras actualizaciones del sistema operativo. La compañía justifica esta medida como una respuesta a la propia evolución tecnológica de Steam y la necesidad de mantenerse al día con los estándares de la industria. Este cambio sigue la tendencia de la industria tecnológica, donde el soporte para sistemas más antiguos se retira progresivamente para priorizar el desarrollo y la optimización en plataformas más modernas. La empresa ya había implementado una medida similar en el 2024, cuando cesó el soporte para Windows 7 y 8, en sus versiones de 32 y 64 bits, evidenciando la estrategia de Valve de mantener una plataforma robusta y segura para la mayoría de sus usuarios.\El impacto de esta decisión recaerá principalmente en los usuarios que aún no han migrado a sistemas operativos de 64 bits o que directamente no han actualizado a Windows 11. Es crucial entender que esta actualización no implica la pérdida de la biblioteca de juegos adquiridos en Steam. La gran mayoría de los juegos diseñados para arquitecturas de 32 bits seguirán siendo jugables en sistemas de 64 bits como Windows 10 y 11. El cambio principal se centra en la imposibilidad de actualizar el cliente de Steam en los sistemas afectados. Los usuarios que permanezcan en equipos de 32 bits no podrán actualizar la aplicación ni reinstalarla en caso de desinstalación, ya que Steam solo ofrece la última versión disponible para descarga. Esta medida obligará a los usuarios a realizar la migración a un sistema operativo más moderno para poder seguir disfrutando de la plataforma y de todos sus beneficios. Es importante destacar que Microsoft, en una medida paralela, dejará de ofrecer soporte estándar para todas las versiones de Windows 10 el 14 de octubre de 2025, a menos que los usuarios opten por un plan de soporte extendido de pago. Esto refuerza la necesidad de actualizar a un sistema operativo compatible para mantener la seguridad y el acceso a las últimas actualizaciones.\La recomendación para los usuarios que aún utilizan equipos con sistemas operativos más antiguos es clara: actualizar a un sistema operativo de 64 bits lo antes posible. Esta acción es fundamental para garantizar la compatibilidad con Steam, asegurar la funcionalidad de la biblioteca de juegos y acceder a las últimas actualizaciones de la plataforma. La actualización permitirá a los usuarios mantener una experiencia de juego fluida y segura. La decisión de Steam, además, resalta la importancia de mantenerse al día con los avances tecnológicos y la constante evolución de la industria del videojuego. Los usuarios deben estar preparados para adaptarse a los cambios y tomar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de su experiencia de juego. La migración a sistemas de 64 bits no solo garantiza la compatibilidad con Steam, sino que también abre las puertas a una mayor compatibilidad con juegos y aplicaciones modernas, una mejor utilización de los recursos del hardware y una experiencia de usuario más fluida y estable. Se aconseja a los usuarios que realicen una copia de seguridad de sus datos antes de la actualización y que, en caso de dudas, consulten la documentación oficial de Steam o el soporte técnico de Microsoft para obtener ayuda y orientación durante el proceso





todonoticias / 🏆 2. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Steam Windows 10 32 Bits Compatibilidad Actualización Videojuegos

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

El Gobierno decretó cambios en el calendario de feriados puente para el 2026El 2026 traerá modificaciones importantes en el calendario argentino. Con un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno definió nuevas reglas.

Leer más »

Dib Ashur advirtió sobre los riesgos del proyecto de Presupuesto 2026El ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta analizó el proyecto de Presupuesto 2026 que Javier Milei presentó en cadena nacional. Subrayó la importancia de contar con una ley de presupuesto, pero alertó sobre el recorte en educación, ciencia y transferencias a las provincias.

Leer más »

Prohíben el uso de celulares en las escuelas primarias de Buenos Aires a partir de 2026La medida busca reducir las distracciones y mejorar la calidad educativa. Fue aprobada el jueves por la Legislatura bonaerense.

Leer más »

ANSES 2026: a cuánto subirán las jubilaciones y qué pasará con la movilidad automáticaEl Gobierno confirmó a cuánto ascenderán los haberes de los adultos mayores a partir del próximo año.

Leer más »

Demanda récord para las entradas del Mundial 2026: Argentina entre los países con más solicitudesLa primera fase de venta de entradas para el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, cerró con una demanda sin precedentes. Más de 45 millones de personas se inscribieron para el sorteo, con Argentina en el top 10 de países con más solicitudes. La FIFA comenzará a notificar a los ganadores del sorteo y habilitará la compra de entradas a partir de octubre, con precios desde 60 dólares y opciones de reventa oficial.

Leer más »

Quinteros firma con Independiente: Un acuerdo relámpago hasta 2026Tras negociaciones rápidas, Quinteros asume como entrenador de Independiente hasta finales de 2026. El técnico, que estaba de vacaciones en Miami, llega para intentar revertir la racha negativa del equipo y prepararse para el clásico contra Racing.

Leer más »