Star_, la empresa de electrodomésticos que cerró en 2025 para siempre

Star_ se dedicaba a la venta de equipos tecnológicos y llegó a tener más de 30 sucursales distribuidas por todo el país antes de anunciar un cierre en 2025 por motivos de fuerza mayor y el contexto de crisis financiera.

En 2025, una reconocida cadena de electrodomésticos cerró sus puertas para siempre en todas las sucursales del país por "motivos de fuerza mayor"" debido al contexto de crisis financiera que atraviesa el sector.

Se trata de Star_, una empresa que se abocó a la venta de equipos tecnológicos. Desde su fundación en 2021, llegó a consolidar una red con más de 30 sucursales distribuidas a lo largo del país, entre ellas, Córdoba, Rosario, Neuquén, Mendoza, Misiones y Salta. A través de un comunicado, la compañía fundada por Nicolás Osta y Esteban Isorna anunció que se vio obligada a bajar las persianas de sus tiendas.

De ahora en más, la firma se abocará exclusivamente a la venta a través de su tienda online. Si bien registró una fuerte expansión y crecimiento desde su fundación, en 2024, comenzó a manifestarse una caída en las ventas que produjo cierres paulatinos de sucursales y recortes internos. Según conocedores del sector, a la empresa se le estaba "haciendo cuesta arriba" en el plano financiero





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Star_ Cierre De Sucursales Declinación De Ventas Crisis Financiera Sector Tecnológico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Se declaró culpable de robar música inédita de Beyoncé y recibió cinco años de cárcelOcurrió en 2025, en plena gira de “Cowboy Carter”, y el material nunca apareció.

Read more »

Beltrán y Franco, el doble dilema arquero del River en 2025En 2025, River Plate enfrenta un dilema entre Santiago Beltrán y Franco Armani como titulares. Beltrán, joven de 21 años pero con la autoridad de un veterano, se gana al público con desempeños destacados. Armani, de 39 años, regresó tras una lesión compleja y busca consolidar su lugar. Ambos compiten por la titularidad en un equipo que aspira a triunfos en el Apertura y la Sudamericana.

Read more »

Clubs que no logran clasificar a playoffs en fútbol argentino harán descanso prematuro, desde 2025The format of the Argentine league causes various clubs that did not qualify for the playoffs to start their break earlier, starting from 2025. It is unique because teams know they will be eliminated in case of a penalty, but little is known about the fact that it has been repeated in the last three tournaments.

Read more »

Lazio vs. Inter de Lautaro Martínez, por la final de la Copa Italia 2025/26: horario, formaciones y TVEl equipo de Milán disputará este miércoles una nueva final en el Olímpico y el delantero argentino intentará sumar otro trofeo a una temporada consagratoria.

Read more »