Investigadores de Stanford analizaron 3.000 muestras y 15 millones de células para encontrar patrones compartidos en 42 cánceres, buscando nuevas terapias efectivas.

Un equipo de investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad Stanford ha completado un mapeo exhaustivo del entorno biológico en el que crecen tumores de 42 tipos de cáncer diferentes. Este hallazgo clave surge del análisis de más de 3.000 muestras de tejidos humanos y de ratones, procesando un total de 15 millones de células individuales para identificar patrones biológicos compartidos que podrían impulsar el desarrollo de nuevas terapias más eficaces.

Metodología pan-cáncer y microambiente biológico

La Universidad Stanford lideró este estudio monumental para responder si existe un denominador común en la múltiple variedad de enfermedades oncológicas. El proyecto se basa en la idea de que el microambiente tumoral, compuesto por células, tejidos, vasos sanguíneos y sustancias que rodean e interactúan con las células cancerosas, representa una oportunidad terapéutica clave. Los investigadores utilizaron un cribado algorítmico de miles de conjuntos de datos transcriptómicos disponibles públicamente para identificar firmas estromales e inmunitarias a través de diversas especies y tipos de tejido.

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Conexión con el National Cancer Institute

Este trabajo se alinea y consolida el marco inspirado por un proyecto iniciado en 2005 bajo la supervisión del National Cancer Institute de Estados Unidos. La amplitud y diversidad de la patología tumoral humana requieren un análisis pan-cáncer que permita conectar los aspectos fundamentales de la evolución de las células estromales e inmunitarias. La premisa es encontrar lo que se conserva en todos los tipos de cáncer, lo repetido en lo múltiple, para entender la lógica organizativa que el tumor monta para sí mismo.

Roles de fibroblastos y células de defensa

El equipo de Stanford se centró en elementos específicos como los fibroblastos y las células inmunológicas, que son ejemplos claros de los ítems que componen el microambiente. Estas células, a menudo denominadas "soldaditos" de defensa del organismo, son reclutadas por la cualidad especial de las células tumorales. Las células estromales, que incluyen fibroblastos y varias otras que forman los vasos sanguíneos, terminan nutriendo al tumor y juegan un papel crucial en su progresión.

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Heterogeneidad del entorno tumoral

En los microambientes de varios tumores sólidos se observa una heterogeneidad significativa donde algunas células pueden promover el crecimiento tumoral mientras otras podrían suprimirlo. Los autores enfatizan esta dualidad y consideran valioso enfrentar y simplificar dicha diversidad. Hasta la fecha, los intentos de comparar la respuesta del microambiente entre distintos tipos de cáncer han tenido un alcance limitado, por lo que este análisis exhaustivo representa un paso adelante metodológico crucial.

Impacto en futuras terapias oncológicas

Lo importante de este microambiente es que parece ser más importante de lo que se vino considerando en la comunidad científica. Se trata de una suerte de organización doméstica que el tumor confecciona para sí, cuya lógica vale la pena estudiar para encontrar nuevos abordajes terapéuticos. Los resultados de Stanford ofrecen una perspectiva panorámica capaz de transformar la comprensión de enfermedades como el cáncer de mama, pulmón, hígado, colon, huesos, sangre, cerebro y páncreas.