Stan Wawrinka se despide de Roland Garros tras 21 apariciones y un título histórico

El último partido de Stan Wawrinka en el Abierto de Francia marcó el fin de una era. El suizo, a los 41 años, cayó ante Jesper De Jong en primera ronda, recordando sus triunfos contra el Big Three y su victoria como campeón de 2015. La emotiva despedida fue acompañada por palabras de sus compañeros de generación y la promesa de seguir en la escena suiza del tenis.

Stan Wawrinka , la modesta leyenda suiza que derribó a los supuestos superhéroes del tenis, bailó por última vez bajo los focos de Roland Garros . A los 41 años, tras una carrera que se extendió por más de dos décadas, el suizo jugó su partida de despedida en el Abierto de Francia, el mismo torneo donde debutó en 2005 como número nueve del mundo y donde conquistó su único título de Grand Slam en 2015.

En la cancha Simonne‑Mathieu se enfrentó al joven neerlandés Jesper De Jong y, tras un intercambio de golpes que siguió el ritmo de una ola de calor que azotaba la capital francesa, cayó 6‑3, 3‑6, 6‑3 y 6‑4. Fue el cierre de una trayectoria que incluye 16 títulos en singles, un oro olímpico en dobles (Pekín 2008) y la histórica victoria sobre el "Big Three" en múltiples ocasiones, con tres triunfos sobre Roger Federer, seis sobre Novak Djokovic y tres sobre Rafael Nadal





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