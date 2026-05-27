Spotorno analiza la recuperación económica desigual y el cepo cambiario en Argentina

El economista Spotorno evaluó la economía argentina, destacando el dinamismo exportador pero advirtiendo la heterogeneidad sectorial y la persistencia de la inflación. También explicó por qué el gobierno mantiene restricciones cambiarias para personas jurídicas.

El economista Spotorno analizó la situación económica del país, destacando que la recuperación es desigual entre sectores y regiones. Señaló que la balanza comercial muestra resultados espectaculares, con exportaciones que crecen en cantidad, precio y volumen en todos los rubros, lo que genera una entrada masiva de dólares.

A esta entrada se suman las divisas de empresas privadas y del gobierno nacional. Sin embargo, advirtió que la inflación sigue presionando los precios. Respecto al cepo cambiario, indicó que su levantamiento solo alcanza a ahorristas individuales, no a personas jurídicas, y sugirió que el gobierno mantiene la restricción por temor a problemas en el mercado cambiario.

Sobre el desempeño económico general, moderó su optimismo, pues si bien algunos sectores crecen, otros como la industria automotriz, el cemento y la siderurgia cayeron en abril. En contraste, el agro registró resultados positivos y la construcción, aunque golpeada, se está recuperando y tiene un efecto multiplicador en empleo y economía. Spotorno concluyó que el gobierno no levanta totalmente el cepo porque está en una posición delicada, temiendo consecuencias adversas





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spotorno Balanza Comercial Cepo Cambiario Inflación Recuperación Económica Sectores Argentina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MSCI: qué bonos subirán fuerte si Morgan Stanley sube la nota de ArgentinaLa atención de los mercados está puesta en la próxima decisión de MSCI, que podría cambiar el escenario para activos y títulos argentinos clave

Read more »

Selección Argentina espera que Messi se sume al equipoEl mediocampista suele consultar con sus adjuntos antes de cada partido pero también puede ser aislado

Read more »

Buscan en Chile a una argentina que denunció que la perseguían y lleva cinco días desaparecidaLa familia de Lourdes Rosario Brizuela teme por su integridad física. La última vez que la mujer se contactó con ellos estaba en Pichilemu, centro de Chile.

Read more »

En la previa también se lee: libros de fútbol para entrar en clima mundialistaA quince días del comienzo del campeonato, clásicos como Eduardo Galeano y Juan Villoro y novedades sobre Messi y la era Scaloni pueblan las librerías; una selección para todas las edades

Read more »