SpaceX successfully launches new Starship version but suffers uncontrolled water landing

SpaceX has successfully launched the latest version of its Starship rocket but failed to make an expected controlled water landing. The launch lasted for over 65 minutes, but the rocket exploded uncontrollably in the Gulf of Mexico.

Space X tuvo un exitoso lanzamiento de la última versión de su cohete Starship , que duró poco más de una hora, pero asustó a todos al estrellarse en el océano de México.

Aunque no tenían planes de recuperarlo intacto, la nave se estrelló en un punto concreto según confirmaron desde Texas. Aunque el cohete no se encontraba exactamente en la órbita correcta tras un fallo de uno de sus motores, los empleados de SpaceX celebraron cuando comenzó a desplegar un conjunto de satélites de prueba y dos satélites Starlink especialmente modificados equipados con cámaras para analizar el escudo térmico del artefacto.

El dueño de la empresa, Elon Musk, afirmó que "han marcado un gol para la humanidad" al cumplimentar este objetivo. La presente compañía está empeñada en demostrar las mejoras introducidas en la dodécima versión del modelo actual, y tiene un contrato con la NASA para producir una versión modificada del Starship que sirva para los programas lunares





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Spacex Starship Launch Water Landing Uncontrolled Explosion Galactic Center

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