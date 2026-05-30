Sottovoce arrasa en Buenos Aires con humor, drama y una ovación histórica

El estreno de Sottovoce de Adrián Suar combina humor, tensión y secretos familiares, logrando una ovación memorable y agotando las funciones en la capital.

La noche del estreno de Sottovoce quedará grabada en la memoria del público porteño como un canto a la energía y la experiencia. Cuando la actriz centenaria subió al escenario y recibió el micrófono, exclamó con una voz llena de entusiasmo que los actores habían sido excepcionales y que se sentía feliz de haber venido.

Aquella frase, cargada de emoción, provocó una ovación que resonó durante varios segundos en la sala, demostrando que la vitalidad no tiene edad y que la audiencia estaba dispuesta a celebrar cada instante de la puesta en escena. Los aplausos, intensos y prolongados, marcaban el pulso de una gente que reconocía el talento y la entrega de los artistas, y que aplaudía con fuerza a la diva de 99 años, símbolo vivo de alegría y de una carrera que sigue inspirando a nuevas generaciones.

Sottovoce, la nueva creación de Adrián Suar, ha sacudido la cartelera de la capital con una propuesta que combina humor, tensión y secretos familiares en una trama que no deja respirar al espectador. La obra narra la historia de Sebastián y Claudio, dos primos que comparten la responsabilidad de una empresa textil heredada de sus padres y que están a punto de venderla a un conglomerado norteamericano.

Lo que parecía ser el día más feliz de sus vidas se transforma en una lucha encarnizada por la división del dinero, desencadenando una serie de discusiones que revelan rivalidades latentes y ambiciones ocultas. En medio del conflicto aparecen Lola y Romina, parejas de los protagonistas, que intervienen con sus propios intereses, añadiendo capas de complicidad y traición a la dinámica entre los personajes.

Mientras los personajes se ven inmersos en la disputa, una fuerte tormenta se cierne sobre la ciudad, funcionando como telón de fondo de una noche cargada de tensión, revelaciones y momentos desopilantes. La lluvia golpea los cristales del teatro, creando una atmósfera claustrofóbica que intensifica cada diálogo y cada gesto, y que a su vez subraya la fragilidad de las relaciones humanas cuando los secretos salen a la luz.

Sottovoce ofrece una mirada filosa sobre la apariencia y la realidad, mezclando drama y comedia de forma equilibrada, lo que ha llevado a que las funciones se agoten rápidamente desde el estreno. El regreso de Adrián Suar a los escenarios se consolida como una apuesta valiente que reúne a figuras destacadas del teatro, el cine y la televisión argentina, convirtiendo a la obra en uno de los fenómenos teatrales del año y generando una repercusión notable entre críticos y público por igual





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Teatro Argentina Adrián Suar Comedia Dramática Estreno

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Macri se reunió con legisladores del PRO en Buenos AiresEl jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió con legisladores del PRO en la Ciudad de Buenos Aires para fortalecer la articulación política y parlamentaria entre los distintos distritos del país.

Read more »

Por qué Peter Thiel podría radicarse en Buenos Aires tras comprar un inmueble en Barrio ParqueEl magnate dueño de Palantir ya tiene casa en la Argentina y sus hijos ya fueron matriculados en un colegio. Estaría a un paso de dejar California.

Read more »

Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 29 de mayoEl Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con buenas condiciones del clima en el AMBA y temperaturas no tan frías.

Read more »

Prohíben el uso de piletas en edificios y countries porque Buenos Aires exige guardavidasLos administradores de edificios y countries están prohibiendo el uso de la pileta durante toda la temporada de verano por temor a una ley bonaerense

Read more »