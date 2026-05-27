Sospechoso de violencia domestica es detenido en Tucuman

Un hombre fue detenido en Tucuman por sospecha de violencia domestica. El sospechoso, identificado como Carlos Luciano Nieva, había estado acosando a su expareja durante aproximadamente dos años. La Policía logró ubicar y detener a Nieva gracias a la viralización de un video que muestra el momento en que intercepta a su expareja.

El sospechoso fue identificado como Carlos Luciano Nieva , quien había estado acosando a su expareja durante aproximadamente dos años. Las imágenes muestran el momento en que Nieva intercepta a su expareja mientras ella circulaba en una camioneta junto a amigas.

Nieva se trepó al capot e intentó romper el parabrisas a golpes, al tiempo que lanzaba amenazas. Conocía los movimientos cotidianos de su expareja y la contactaba a través de perfiles falsos y distintos números de teléfono. La Justicia dictó una restricción de acercamiento, pero Nieva la habría incumplido en reiteradas oportunidades. El episodio del domingo a la madrugada fue la escalada más grave, en el que Nieva interceptó a su expareja mientras las jóvenes gritaban desesperadas por escapar.

Tras la viralización del video, la Policía logró ubicar y detener a Nieva. Actualmente permanece alojado en una comisaría de Concepción mientras avanza la investigación sobre su responsabilidad en los reiterados hechos de violencia denunciados. La denuncia y la restricción ignorada hubo allanamientos en los que se secuestraron celulares y el vehículo que utilizaba el acusado. La Policía logró ubicar y detener a Nieva gracias a la viralización del video.

La investigación sigue adelante y se busca determinar la responsabilidad de Nieva en los hechos de violencia denunciados. El caso ha generado gran preocupación en la comunidad y se espera que se tomen medidas para prevenir situaciones similares en el futuro





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