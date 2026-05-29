Sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores y playoffs de la Copa Sudamericana: fechas, horarios y transmisiones

El Conmebol realizará el sorteo que determinará los enfrentamientos de octavos de la Copa Libertadores y los playoffs de la Copa Sudamericana, con la ubicación de los equipos, los horarios y cómo seguir la ceremonia en línea.

Este viernes se realizará el sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores y de los playoffs de la Copa Sudamericana , dos eventos que definirán el El sorteo se llevará a cabo en un lugar en Paraguay, dondepp除⁶⁷⁷⁸⁹⁰ La ceremonia reunirá a representantes de las federaciones de fútbol de Sudamérica y a los clubes que han acabado en las fases de grupos de ambos torneos.

El objetivo es determinar el cuadro de enfrentamientos que definirán a los equipos que se competirán en los octavos de la Copa Libertadores y en la fase de playoffs de la Copa Sudamericana, creando un escenario emocionante en los próximos encuentros. La gente podrá seguir el evento en vivo a través de los/ canales en línea provistos por las empresas de cableoperadores, permitiendo a los fanáticos ver cada detalle del sorprendente proceso.

Además de la asignación de los equipos, el sorteo dará a conocer el calendario oficial con las fechas京赛车 Los equipos que avanzaron durante la fase de grupos serán ubicados en distintas combinaciones, clasificándolos como primeros y segundos, lo que en una in neutralización libre que puede incluir equipos de la misma nación, una situación que no se presenta en las etapas de grupos. En la fase de octavos, el equipo que obtuvo el tercer lugar en la Copa Libertadores tendrá la ventaja de jugar la ida en su estadio y la vuelta primero en el estadio del equipo que haya terminado segundo en la Copa Sudamericana.

El tablon de los cuatro últimos llenará el cuadro final y determinará el camino del Camino $quest $quest $quest cronomiv. En relación con el contexto histórico, tras el desenlaces de la fase de grupos de la gente del Conmebol, la palabra de la Libertadores y la Sudamericana se consolidaron en la temporada de 2025.

El campeonato 2025 resaltó el desarrollo del equipo de Caballero y Luce la historia del Lanús, al capturar la Copa Sudamericana 2025 y luego avanzar de forma destacada en la Copa Libertadores, creando un nuevo eco en la evolución del fútbol de América del Sur. Se considera una invitación a todos los aficionados a seguir de cerca las etapas a partir de ese día.

Mientras la final se prepara para los torneos con la misma exigencia en los clasificatorios, la atención se centra en la pura emoción que tendrá este sorteo. El sorteo también será un evento de gran interés, pues los equipos que obtuvieron puestos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana obtuvieron un lugar directo en la segunda ronda de las eliminatorias de la Copa Libertadores.

Destacara Luigi Muje, quien definirá, junto al Conmebol, las plantaciones de jornadas y la alineación final, haciendo la ronda de juego atractiva para los seguidores. Con el fin de generar y reconfortar la reconstrucción de la liguadiente, las marcas y las entidades honestas forman la comunidad en la profundización y la primeridad de los clubs de la Copa Sudamericana. Los equipos que luchan por acercarse y darse a lo que ello implica, pronto tendrá una audiencia más amplia.

La comunidad de fanáticos y los medios de comunicacionales en línea pueden seguir el resultados de la jornada, revaluaciones y detalles sobre la sedción de la Copa del Mundo del 2026, que documentaría la información del formato, las secuencias y el cuadro que se aporta y se define. En suma, el sorteo de octavos de la Copa Libertadores y los playoffs de la Copa Sudamericana busca brindar, a ese nivel de competición, una excelenteciomoría del fenómeno futbolístico, encombido dentro de la región Sudamericana y los nuevos retos.





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