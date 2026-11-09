Sorteo Clausura: Parejas posibles en cuartos y semifinales del torneo

Conoce los cruces hipotéticos de los playoffs del Clausura, incluyendo clásicos potenciales entre River y Boca, y los rivales de Rosario Central e Independiente en la etapa eliminatoria.

El sorteo de la etapa final del torneo Clausura ha definido los cruces iniciales para los octavos de final, dejando a equipos históricos como River Plate y Boca Juniors en bandos completamente opuestos del cuadro. Esta distribución estratégica garantiza que ambos gigantes del fútbol argentino no se enfrenten entre sí salvo en una hipotética final, eliminando cualquier posibilidad de un duelo directo en las rondas tempranas de la competición.

River y Boca en lados opuestos

El Club Atlético River Plate, dirigido por Leonardo Ponzio, iniciará su periplo eliminatorio ante el Club Atlético Lanús en el Estadio Monumental. Por su parte, Club Atlético Boca Juniors deberá enfrentar al Club Deportivo e Independiente Rivadavia en el Estadio La Bombonera. Esta disposición asegura que ambos equipos tengan caminos distintos para avanzar hacia la gloria del torneo.

Also read Resultados Loto Plus 3933: Sorteo del 7 de noviembre 2026

La estructura del sorteo plantea escenarios complejos donde la proximidad geográfica y los clásicos regionales podrían cobrar relevancia en instancias posteriores. En caso de que River Plate y Boca Juniors logren superar las primeras barreras, sus caminos podrían cruzarse nuevamente, aunque no necesariamente en fases inmediatas, dependiendo de los resultados de sus respectivos rivales directos.

Clásicos potenciales en semifinales

Uno de los arcos narrativos más interesantes de esta fase final es la posible convergencia de equipos de la misma ciudad o región en etapas avanzadas. Para el equipo de River Plate, el Club Atlético Independiente representa una amenaza latente en las rondas siguientes. El Rojo de Avellaneda deberá primero superar al Club Atlético Argentinos Juniors y, posteriormente, enfrentarse al ganador de un hipotético duelo entre el Club Atlético Vélez Sarsfield o el Club Atlético Belgrano en cuartos de final.

Advertisement

En el otro lado del cuadro, Boca Juniors podría encontrarse con Independiente recién en la final. Esta trayectoria permite que ambos equipos acumulen confianza y momentum antes de un posible choque definitivo, manteniendo la tensión y el interés de los aficionados en cada jornada de los playoffs.

Duelos cordobeses y el clásico rosarino

El Club Atlético Independiente también podría toparse con el Club Atlético Talleres en semifinales, si logran avanzar a través de las instancias previas. Este escenario abriría la puerta a un fascinante duelo cordobés, especialmente si el Club Atlético Instituto, líder de la Zona A y revelación del torneo, termina cruzando su camino con los de Arroyito en esa misma etapa. Por otra parte, el Club Atlético Rosario Central, que estuvo a un paso de conquistar el título de la tabla anual, podría reencuentro con el Club Atlético Newell's Old Boys en las semifinales del Clausura. Este reencuentro tendría un valor simbólico enorme para la hinchada de ambas ciudades, marcando un posible clímax local en la competencia.

Cruces específicos de octavos de final

Los detalles técnicos del sorteo revelan que el Club Atlético Rosario Central se medirá con el Club Atlético Newell's Old Boys en una hipótesis de semifinales, disputada en el Estadio Gigante de Arroyito. El Canalla deberá enfrentar al Club de Gimnasia y Esgrima de Mendoza en octavos de final como local, mientras que la Lepra se enfrentará al Club Atlético Gimnasia de La Plata en la capital bonaerense.

La glori, que terminó líder en la Zona A, deberá medirse con el Club Atlético Huracán en Córdoba para iniciar su camino en los playoffs. Estos cruces definen no solo la logística de los partidos, sino también las expectativas y presiones que cada equipo deberá gestionar para avanzar en la carrera por el título del Clausura.