¡Sorpresa en Montevideo! Platense Conquista su Primera Victoria en la Libertadores Ante un Peñarol Histórico

Platense dio un golpe sobre la mesa al vencer 2-1 a Peñarol en Uruguay, logrando así su primer triunfo en la Copa Libertadores 2026 y sumando puntos valiosos ante un histórico del torneo. El equipo argentino se impuso en un duelo disputado en el Estadio Campeón del Siglo, mientras Peñarol suma preocupación a su racha negativa.

Platense festejó su primer triunfo en la Copa Libertadores 2026 al superar a Peñarol por 2-1, en un encuentro disputado en el Estadio Campeón del Siglo correspondiente a la segunda jornada del Grupo E. El equipo argentino, en su debut absoluto en la máxima competición sudamericana, dio la sorpresa ante uno de los clubes más emblemáticos del continente.

Tras esta victoria, el conjunto de Vicente López se prepara para recibir a Independiente Santa Fe en su próximo compromiso, mientras que Peñarol emprenderá un viaje a Brasil para enfrentarse a Corinthians. El duelo, cargado de expectativa, tuvo como escenario el Estadio Campeón del Siglo en Montevideo, Uruguay, con un horario programado para las 21:30. El arbitraje principal estuvo a cargo de Derlis López, acompañado por Mario Díaz de Vivar en el VAR. La transmisión del partido se realizó a través de Fox Sports y Disney+ Premium. Platense arribaba a este compromiso con la urgencia de sumar puntos, después de haber sufrido una derrota en su debut ante Corinthians. A pesar de que el rendimiento mostrado dejó aspectos positivos para el análisis, el resultado final subrayó la importancia de no dejar escapar más oportunidades si el equipo albiceleste aspiraba a mantenerse con opciones reales de avanzar a la siguiente fase del torneo. En el ámbito doméstico, Platense venía de un empate 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza, un partido en el que el cuerpo técnico decidió implementar una rotación significativa de jugadores. Esta estrategia tuvo como objetivo principal la preservación de energías y la preparación óptima del equipo titular para afrontar el crucial desafío internacional en la capital uruguaya. La apuesta por dosificar esfuerzos en el torneo local buscaba asegurar que los jugadores clave llegaran en las mejores condiciones físicas y mentales para medirse ante un rival de la talla de Peñarol. Por su parte, Peñarol, un club con una historia prolífica y un peso específico considerable en la Copa Libertadores, se presentaba en una situación no ideal. El conjunto uruguayo atravesaba una racha adversa en condición de local, sumando dos derrotas consecutivas en su reducto. La más reciente de ellas, ante Liverpool, generó preocupación tanto por el resultado final como por el nivel de juego exhibido, especialmente considerando que su rival disputó gran parte del encuentro con un futbolista menos en cancha. En su estreno en la actual edición del certamen continental, Peñarol tampoco logró conseguir una victoria, resignando un empate 1-1 frente a Independiente Santa Fe. Este resultado obliga al equipo Carbonero a hacerse fuerte en su estadio para no perder terreno en un grupo que se perfila como sumamente competitivo. El equipo dirigido por Diego Aguirre es consciente de la necesidad de reencontrarse con su mejor versión futbolística para sostener sus aspiraciones de protagonismo en la competición. Con un palmarés envidiable de cinco títulos de Copa Libertadores en su historial, Peñarol ostenta una rica tradición en el torneo, lo que lo consagra como un adversario de máximo cuidado para cualquier oponente que se cruce en su camino. Para Platense, el desafío adquiría una doble dimensión: no solo medirse ante un rival de gran jerarquía y experiencia, sino también hacerlo en un escenario históricamente complejo y bajo la presión inherente de obtener un resultado positivo que impulse su campaña copera y fortalezca su presencia en el escenario internacional





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