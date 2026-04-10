Sorprendente Inicio: Equipos Venezolanos Invictos en Libertadores y Sudamericana

La Primera División venezolana, considerada la peor liga de la CONMEBOL según la IFFHS, sorprendió al mundo futbolístico al mantener a sus cinco equipos invictos en la primera jornada de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Un análisis detallado de los resultados de los equipos venezolanos, junto con una comparación con el desempeño de otras ligas sudamericanas, revela una inesperada demostración de competitividad.

Los equipos venezolanos de la Primera División, a pesar de ser considerados por la IFFHS como la peor liga de la CONMEBOL , protagonizaron un sorprendente debut en las Copas Libertadores y Sudamericana. La jornada inicial de ambas competiciones internacionales, que reavivó las esperanzas de alcanzar la gloria deportiva, dejó un dato curioso e inesperado: los cinco equipos venezolanos participantes lograron mantenerse invictos.

Esta hazaña resulta aún más notable si se considera que la liga venezolana se posiciona como la menos competitiva entre las diez ligas de la CONMEBOL, y que sus representantes se enfrentaron a rivales de gran envergadura. El Deportivo La Guaira fue el primero en entrar en acción, rescatando un valioso empate sin goles en casa contra el Fluminense de Luis Zubeldía en la Copa Libertadores, demostrando así su capacidad de competir a nivel continental. Posteriormente, el Puerto Cabello logró una victoria impactante sobre el Atlético Mineiro. En la Copa Sudamericana, el Carabobo consiguió una importante victoria frente al Bragantino, consolidando la representación venezolana en el torneo. La primera fecha de las copas continentales demostró que a pesar de las adversidades, el fútbol venezolano tiene mucho que ofrecer y que la competitividad de sus equipos va más allá de las clasificaciones.





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fútbol Venezolano Copa Libertadores Copa Sudamericana CONMEBOL Resultados

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Las perlitas de la primera fecha de la Libertadores y la Sudamericana: golazos y másLo mejor del martes con los triunfos de Boca, Racing, Independiente Rivadavia, el empate de Tigre y más.

Read more »

Jornada Épica de Fútbol: Libertadores, Sudamericana, Europa y MásUn miércoles lleno de fútbol con partidos de Libertadores, Sudamericana, Europa League y fútbol argentino. Destacan duelos clave en la fase de grupos de la Libertadores, los cuartos de final de la Champions League, y partidos importantes en la Sudamericana y el fútbol local. Además, acción en la Europa League y fútbol internacional con la participación de equipos de renombre.

Read more »

Copa Sudamericana: San Lorenzo empató en Paraguay y no quedó conformeRodrigo Auzmendi marcó el gol para los de Alvarez que, pese a generar varias chances en el segundo tiempo, no consiguió quedarse con el triunfo.

Read more »

River Plate lidera el Grupo D de la Copa Sudamericana 2026River Plate se posiciona en lo más alto del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026 tras su encuentro contra Blooming. Se detalla el calendario de partidos de River en la fase de grupos y las fechas clave para las siguientes etapas de la competición.

Read more »

El uno por uno de River en el debut en la Copa Sudamericana ante BloomingAnálisis de las actuaciones individuales de los jugadores de River Plate en su empate contra Blooming en la Copa Sudamericana, destacando los puntos fuertes y débiles de cada uno.

Read more »

Copa Sudamericana: Audax Italiano y un extraño comunicado enfocado en una llave de aguaTras la denuncia de Olimpia por falta de suministro de agua en el vestuario visitante, el club chileno respondió con un mensaje oficial en sus redes sociales.

Read more »