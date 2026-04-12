Sorprendente Hallazgo: Droga Escondida en Asiento de Bebé Conduce a Detenciones en Morteros

Un operativo antidrogas en Morteros, Córdoba, que inicialmente no arrojó resultados, culminó con la detención de tres personas y el secuestro de cocaína y marihuana escondidas en un vehículo. La FPA investiga los vínculos de los detenidos.

Un operativo antidrogas realizado en la localidad cordobesa de Morteros , que inicialmente no arrojó resultados positivos en los domicilios allanados, culminó con un hallazgo inesperado que condujo a la detención de tres personas. La intervención policial se llevó a cabo en respuesta a información sobre actividades de fabricación y narcomenudeo en la zona.

Los agentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) obtuvieron datos sobre dos residencias presuntamente involucradas en el ilícito, ubicadas en las calles Laprida al 300 y Marconi al 900. Tras los allanamientos iniciales, las autoridades no encontraron ninguna evidencia comprometedora dentro de las viviendas. La situación parecía estancarse, sin embargo, la perseverancia y el protocolo llevaron a los oficiales a inspeccionar un vehículo estacionado en las inmediaciones de una de las casas allanadas, un Mercedes Benz que jugaría un papel crucial en el desarrollo de la investigación. \La sorpresa llegó al revisar el automóvil. En la butaca destinada a un bebé, ubicada en el asiento trasero del vehículo, la policía descubrió un escondite ingenioso. Allí, camuflados, se encontraron dos kilos de cocaína distribuidos en ladrillos, además de 14 dosis de marihuana listas para su venta. Este hallazgo cambió radicalmente el curso de la operación, revelando la verdadera magnitud de la actividad delictiva que se estaba investigando. Inmediatamente, se procedió a la detención de tres individuos que se encontraban en las propiedades allanadas. Entre los detenidos, se encuentran dos mujeres de 23 y 44 años y un hombre de 25, todos sospechosos de formar parte de una organización dedicada al narcotráfico. Los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia, enfrentando cargos relacionados con la tenencia, fabricación y comercialización de sustancias ilícitas. Además del vehículo utilizado para el transporte de la droga, la policía secuestró cuatro teléfonos celulares que se espera que proporcionen información valiosa para esclarecer la red de contactos y la estructura de la organización criminal. \El operativo actual está vinculado a una investigación previa, realizada a mediados del mes pasado, en la cual la policía detuvo a una pareja que utilizaba un puesto de venta de sandías como fachada para encubrir la venta de drogas. En aquella ocasión, se incautó más de un kilo de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos probatorios que confirmaban la actividad ilícita. La FPA, responsable de este último operativo, continúa trabajando para desmantelar por completo la red de narcomenudeo en la región. La investigación se centra ahora en analizar los teléfonos celulares incautados y rastrear posibles vínculos con otros individuos o grupos criminales. La eficiencia y la dedicación de las fuerzas de seguridad han permitido asestar un duro golpe a la actividad del narcotráfico en Morteros, demostrando la importancia de la perseverancia y el seguimiento de cada pista, incluso cuando los resultados iniciales no son los esperados. El éxito de este operativo resalta la importancia de la colaboración ciudadana y el compromiso de las fuerzas policiales en la lucha contra el narcotráfico y la protección de la comunidad





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