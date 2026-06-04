Solo el 5 % de los argentinos ve la educación como problema prioritario, según nuevo informe

Un estudio de Argentinos por la Educación muestra que la educación ocupa el séptimo lugar entre las preocupaciones de los argentinos, con apenas un 5 % que la considera el principal problema del país, mientras que la satisfacción con las políticas educativas se mantiene muy baja.

Un nuevo informe elaborado por Argentinos por la Educación revela una alarmante falta de prioridad que la población otorga a la educación en la agenda de problemas nacionales.

Sólo el 5 % de los argentinos considera que la educación es el asunto más importante del país, mientras que en el conjunto de América Latina el promedio es aún menor, de 3,4 %. Este dato sitúa a la educación en el séptimo lugar entre las preocupaciones más citadas por la ciudadanía, detrás de la economía, la política, el desempleo, la inseguridad y la corrupción.

El estudio, que combina resultados del Latinobarómetro y de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, muestra que, a diferencia de Brasil y Uruguay -donde la educación aparece entre los cinco problemas principales, ocupando el tercer y cuarto puesto respectivamente- en la mayoría de los países latinoamericanos la educación apenas aparece en los rankings de preocupación, relegada a posiciones como el noveno lugar en Bolivia y México. La percepción sobre la educación varía considerablemente según factores demográficos y socioeconómicos.

Las mujeres tienden a expresar una mayor preocupación que los hombres, y los encuestados con ingresos altos la sitúan con más frecuencia como el principal problema del país; entre los de menores recursos la proporción desciende notablemente. A nivel de satisfacción con las políticas educativas, los resultados son igualmente desalentadores.

Desde 2018 hasta 2026, la aprobación de la gestión educativa nacional se ha mantenido en niveles bajos y fluctuantes, alcanzando su punto más alto entre 2019 y principios de 2020, cuando se aproximó al 30 % de aprobación. Tras una ligera recuperación en 2023, en marzo de 2026 la satisfacción volvió a situarse en torno al 20 %, evidenciando una persistente insatisfacción ciudadana.

Expertos advierten que, aunque la educación sea considerada la llave para un futuro más prometedor, su escasa presencia en la lista de prioridades impide que se destinen los recursos y la atención necesarios para enfrentar los desafíos estructurales del país. En los barrios populares, donde la pobreza estructural afecta a millones de familias, la escuela se vuelve un punto focal de múltiples demandas: se espera que sea un motor de integración y progreso, al mismo tiempo que se le atribuyen responsabilidades para resolver problemas sociales cada vez más complejos.

La investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Humano (CEDH) de la Universidad de San Andrés subraya que la agenda pública se mueve rápidamente de un tema a otro, dejando a la educación fuera del foco principal, a pesar de su papel esencial para desarrollar pensamiento crítico y capacidades para la vida autónoma. El informe concluye que, para generar un horizonte transformador, es indispensable recuperar el argumento político que defina el propósito de la escuela pública y colocar la educación de nuevo en el centro de las políticas públicas





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