Solidaridad Puntana Supera Expectativas: Mil Litros de Leche para Merendero de Corazón

La comunidad de Villa de Merlo, San Luis, demostró una generosidad excepcional al donar mil litros de leche al Merendero de Corazón, superando ampliamente la meta establecida para cubrir las necesidades nutricionales de 78 niños. La iniciativa busca ahora obtener la habilitación para construir un Salón de Usos Múltiples que permita brindar contención diaria.

En un contexto económico desafiante que aprieta los bolsillos de las familias, la respuesta solidaria de los habitantes de San Luis ha florecido de manera extraordinaria, alcanzando una cifra conmovedora: mil litros de leche. El Merendero de Corazón, un espacio vital que palpita con fuerza en Villa de Merlo, había puesto en marcha una campaña de recaudación con un objetivo claro: asegurar el suministro mensual de leche para los niños que asisten diariamente. La meta inicial se fijó en 330 litros, una cifra que, a pesar de parecer ambiciosa en estos tiempos, fue superada con creces gracias a un torrente de esperanza y generosidad por parte de la comunidad. La respuesta ha sido abrumadora, un verdadero aluvión de apoyo que ha tocado profundamente a los organizadores y beneficiarios del merendero.

El merendero brinda asistencia a un total de 78 niños, un grupo diverso donde se incluyen pequeños con necesidades nutricionales particularmente urgentes. Entre ellos, hay niños que requieren leche deslactosada de manera constante, otros que necesitan suplementos alimentarios específicos para garantizar su desarrollo adecuado, y un caso especialmente delicado de un niño diagnosticado con talasemia, una condición que exige cuidados nutricionales precisos. La inflación galopante, que ha llegado a duplicar el costo de los insumos básicos desde diciembre, había puesto al merendero en una situación de extrema vulnerabilidad. La familia Altamirano, responsable de la gestión del espacio, se encontraba dependiendo de rifas y de su propio esfuerzo para asegurar que ningún niño quedara sin su merienda. La reciente quita de un apoyo gubernamental que les proveía 100 litros de leche mensuales había agravado la crisis, dejándolos en una encrucijada. Sin embargo, la comunidad no tardó en unirse y decidió convertirse en el pilar de soporte, asumiendo el rol de 'padrino' que el merendero tanto necesitaba en este momento crítico.

Con la tranquilidad que proporciona tener garantizado el suministro de leche por un período considerable, el Merendero de Corazón ya enfoca su mirada y sus esfuerzos en el próximo gran objetivo. Han iniciado las gestiones formales para obtener la habilitación necesaria que les permitirá dar luz verde a la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM). Este nuevo espacio físico representa un salto cualitativo en su labor, ya que el propósito es trascender la asistencia semanal para ofrecer una contención diaria y más completa. La visión va más allá de la simple alimentación; el SUM albergará talleres de cocina, donde los niños aprenderán hábitos alimenticios saludables y habilidades prácticas, actividades de manualidades para estimular su creatividad y motricidad fina, y, de manera crucial, apoyo escolar para reforzar su rendimiento académico. Este faro de asistencia en Villa de Merlo se erige como un testimonio viviente de que, incluso cuando los ingresos familiares son insuficientes para hacer frente al elevado costo de vida, la voluntad colectiva y la acción comunitaria pueden encender una luz de esperanza y transformación. Cualquier persona interesada en colaborar puede hacerlo de diversas maneras. Se aceptan donaciones de leche, aportes monetarios para cubrir otros gastos esenciales, y la difusión de la iniciativa para aumentar su visibilidad. Adicionalmente, se ofrece la opción de realizar transferencias al alias CORAZONDELECHE.MERLO. Para quienes deseen colaborar con alimentos no perecederos, ropa o calzado, pueden comunicarse directamente con María Ester, la responsable del merendero, a través de los números de teléfono 2665-117165 o 2664-648747. Cada pequeña contribución suma para seguir haciendo latir fuerte el corazón de este espacio solidario





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