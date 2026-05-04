Solicitud de detención contra Adorni por presiones a testigo

La diputada Marcela Pagano solicitó la detención del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acusándolo de presionar a un testigo en la causa por enriquecimiento ilícito. La denuncia se basa en la declaración de un contratista que afirma haber recibido ofertas para borrar pruebas a cambio de beneficios.

La diputada Marcela Pagano ha presentado una solicitud formal de detención contra Manuel Adorni , actual jefe de Gabinete, basándose en acusaciones de presiones ejercidas sobre un testigo clave en la investigación que se lleva a cabo sobre su presunto enriquecimiento ilícito.

Esta solicitud se fundamenta en la declaración de un contratista, Matías Tabar, quien habría sido contactado por personas cercanas a Adorni con el objetivo de borrar conversaciones y eliminar pruebas de su teléfono a cambio de beneficios, incluyendo asistencia legal. Pagano argumenta que estas acciones constituyen un claro intento de entorpecer la investigación y que la posición jerárquica de Adorni le otorga una capacidad significativa para influir en los organismos públicos y en el curso del expediente judicial.

La legisladora enfatizó el riesgo de que Adorni, utilizando su poder, pueda obstaculizar la búsqueda de la verdad y la correcta administración de justicia. La denuncia detalla que se habrían borrado mensajes de WhatsApp y se habría ofrecido ayuda legal al testigo con la condición de que eliminara evidencia incriminatoria de su dispositivo móvil. Esta conducta, según Pagano, representa una grave violación de los principios de transparencia y legalidad que deben regir cualquier proceso judicial.

La solicitud de detención se basa en la doctrina 'Irurzun', un criterio judicial que permite la prisión preventiva cuando se considera que los vínculos de poder de un imputado pueden representar un obstáculo para la justicia. Si bien esta doctrina se ha aplicado tradicionalmente a exfuncionarios, Pagano solicita su aplicación por analogía agravada, considerando que Adorni se encuentra actualmente en ejercicio de sus funciones, lo que aumenta el riesgo de interferencia.

La diputada Pagano, en declaraciones a Ámbito.com, detalló que el contacto entre el entorno de Adorni y el contratista Tabar se produjo antes de la declaración jurada de este último, lo que sugiere una planificación previa para influir en su testimonio. Esta revelación refuerza la acusación de que Adorni intentó 'apretar' al testigo para que modificara o suprimiera información relevante para la investigación.

La presentación del pedido de detención ante el juez Ariel Lijo busca asegurar la integridad del proceso judicial y evitar que Adorni pueda utilizar su posición para manipular pruebas o intimidar a testigos. La diputada Pagano también ha solicitado medidas alternativas a la detención, como la prohibición de contacto con testigos, la retención del pasaporte, la imposición de una caución económica y la preservación de las comunicaciones de Adorni.

Estas medidas, según Pagano, serían suficientes para garantizar que Adorni no pueda interferir en la investigación mientras se lleva a cabo el proceso judicial. La figura del arquitecto Matías Tabar es considerada crucial para acreditar las presuntas irregularidades económicas del jefe de Gabinete. Su testimonio, según las versiones que motivaron la presentación de Pagano, podría aportar pruebas contundentes sobre el origen y la naturaleza del presunto enriquecimiento ilícito de Adorni.

El intento de 'apretar' al contratista, por lo tanto, se considera una maniobra concreta de interferencia que justifica la adopción de medidas restrictivas de libertad para garantizar la transparencia del proceso judicial. La investigación está siendo encabezada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien deberá evaluar las pruebas presentadas por Pagano y determinar si existen elementos suficientes para avanzar con la solicitud de detención.

El caso ha generado una gran repercusión en la opinión pública y ha puesto en el centro del debate la cuestión de la independencia judicial y la necesidad de garantizar la transparencia en los procesos de investigación de funcionarios públicos. La diputada Pagano ha insistido en que su objetivo es asegurar que la justicia se aplique de manera imparcial y que se investiguen a fondo las acusaciones contra Manuel Adorni.

La solicitud de detención representa un paso importante en este sentido y podría tener consecuencias significativas para el futuro político del jefe de Gabinete. La aplicación de la doctrina Irurzun en este caso, de ser aprobada, sentaría un precedente importante en la jurisprudencia argentina y reforzaría la protección de la independencia judicial frente a posibles presiones políticas.

La defensa de Manuel Adorni aún no ha emitido una declaración oficial sobre las acusaciones presentadas por la diputada Pagano, pero se espera que respondan en los próximos días para defender la inocencia de su cliente y refutar las pruebas presentadas en su contra. El desarrollo de este caso será seguido de cerca por la opinión pública y por los actores políticos, ya que podría tener un impacto significativo en el panorama político argentino.

La transparencia y la imparcialidad en la investigación serán fundamentales para garantizar la confianza en el sistema judicial y en las instituciones del Estado





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