Soledad Pastorutti celebra el cumpleaños de su hija Antonia con un emotivo posteo

La cantante Soledad Pastorutti celebró el cumpleaños de su hija Antonia con un emotivo posteo en Instagram, acompañado de un carrusel de fotos familiares y un video de ella cantando su popular tema "Brindis".

La cantante Soledad Pastorutti celebró el cumpleaños de su hija Antonia , que cumplió 16 años. Soledad publicó un emotivo posteo en Instagram , acompañado de un carrusel de fotos familiares.

En el posteo, expresó su amor y gratitud hacia su hija, diciendo que había cambiado su vida para siempre. La publicación fue acompañada de mensajes de apoyo y felicitaciones de sus seguidores. La cantante también compartió un video de ella cantando su popular tema "Brindis", dedicado a su hija y a todos los presentes. Soledad agradeció a todos por las emociones y mensajes que recibió, y deseó que siempre haya motivos para brindar y celebrar.

La fiesta de cumpleaños de Antonia fue una celebración emotiva y llena de amor, con la presencia de su familia y amigos. La cantante Soledad Pastorutti es conocida por sus canciones emotivas y su conexión con sus seguidores. En este caso, su posteo y video de cumpleaños de su hija fueron un ejemplo de su amor y gratitud hacia su familia.

La celebración de Antonia fue un momento especial para todos los presentes, y se reflejó en las reacciones y mensajes de apoyo que recibió Soledad en su publicación. La cantante ha sido una figura importante en la música argentina y ha conectado con sus seguidores a través de sus canciones y sus interacciones en redes sociales. Su posteo y video de cumpleaños de su hija fueron un ejemplo de su conexión con sus seguidores y su amor hacia su familia.

La celebración de Antonia fue un momento especial para todos los presentes, y se reflejó en las reacciones y mensajes de apoyo que recibió Soledad en su publicación. La cantante ha sido una figura importante en la música argentina y ha conectado con sus seguidores a través de sus canciones y sus interacciones en redes sociales. Su posteo y video de cumpleaños de su hija fueron un ejemplo de su conexión con sus seguidores y su amor hacia su familia.

La celebración de Antonia fue un momento especial para todos los presentes, y se reflejó en las reacciones y mensajes de apoyo que recibió Soledad en su publicación





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Soledad Pastorutti Antonia Cumpleaños Emotivo Posteo Instagram Brindis Canciones Emotivas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El femicidio de Agostina Vega. Detuvieron a la dueña del auto que usó el principal acusado para deshacerse del cadáverSoledad Andreani fue arrestada por encubrimiento agravado

Read more »

Caso Agostina Vega: quién es Soledad Andreani, la ex de Barrelier detenida por encubrimientoSe convirtió en la tercera detenida por el femicidio de la niña en Córdoba.Fue pareja del principal acusado durante cuatro meses y le prestó el Ford Ka negro en el que habría trasladado los restos de Agostina.

Read more »

Nuevo video involucra a Barrelier y Soledad Andreani en el femicidio de Agostina VegaSe difunde grabación que muestra a Barrelier y Soledad Andreani en el auto utilizado para deshacerse del cuerpo de Agostina Vega, la adolescente desaparecida en Córdoba. Andreani fue detenida por encubrimiento agravado. El video corresponde al lunes 25 de mayo, minutos antes de las 13, donde se la ve descendiendo del vehículo con un buzo claro y lentes negros, hablando por celular, y luego ingresando a un negocio. La investigación sugiere que el vehículo fue usado para trasladar los restos y que hubo lavado del mismo. La mujer había negado involvement previamente. La querella y la fiscalía trabajan en el caso.

Read more »

Josefina Pouso se sometió a una cirugía de rodilla y compartió su experiencia en InstagramLa periodista argentina Josefina Pouso publicó varias imágenes en sus historias de Instagram antes de entrar al quirófano para una artroscopia de rodilla, lo que generó preocupación entre sus seguidores. Pouso mostró su camino a la clínica, la sala de espera y la habitación con la bata quirúrgica, y luego confirmó que la intervención había salido bien. Además, en un posteo reciente, reveló un cambio radical de look, rapándose el pelo y tiñéndolo de rubio.

Read more »