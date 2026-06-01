Solange Abraham, expulsada del reality show 'Gran Hermano 2026'

La modelo Solange Abraham fue expulsada del reality show 'Gran Hermano 2026' luego de que le contara a uno de los participantes, Manu, datos del exterior sobre la estrategia que debía utilizar para avanzar en el certamen.

La modelo Solange Abraham fue expulsada del reality show ' Gran Hermano 2026 ' luego de que le contara a uno de los participantes, Manu, datos del exterior sobre la estrategia que debía utilizar para avanzar en el certamen.

La presentadora venezolana, que había sido expulsada anteriormente, volvió al juego y generó malestar en muchos de sus rivales. En una charla con Manu, Solange le habló explícitamente de sus objetivos y brindó datos de lo que se vio en el exterior, lo que podría tener una sanción ejemplificadora.

La modelo ya es la primera participante en volver al certamen en la misma edición tras haber sido expulsada, pero si el Big la vuelve a dejar sin chances, rompería un récord inaudito a nivel internacional





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