¿Sol Abraham planeó su expulsión de Gran Hermano para volver en el repechaje?

La salida de Sol Abraham de Gran Hermano: Generación Dorada generó teorías sobre una posible estrategia para regresar al reality. Un video viral y comparaciones con Cristian U alimentan el debate.

La expulsión de Sol Abraham de Gran Hermano : Generación Dorada en Telefe generó un impacto tanto en los participantes como en los espectadores. La sorpresa fue mayúscula, ya que se trataba de una de las jugadoras más destacadas del reality, y su salida se produjo sin una explicación clara.

En medio de la confusión que generó su partida, un video que comenzó a circular en redes sociales dio pie a una teoría que cada vez gana más seguidores: la jugadora habría planeado estratégicamente su expulsión para regresar con fuerza en el repechaje. Las imágenes muestran a Solange en uno de sus últimos días dentro de la casa, conversando con Eduardo. En ese momento, ella declaró: “Cuando me vaya, yo vuelvo y vos vas a seguir acá.

Voy a volver con Cinzia y le vamos a romper el o… a todos”. Lo que en un principio parecía una simple expresión de deseo, ahora se interpreta como una maniobra fría y calculada. El rumor más fuerte es que Sol buscó deliberadamente su expulsión para tener la oportunidad de regresar en el repechaje.

Es importante destacar que Santiago del Moro ya había aclarado que todos los exparticipantes, incluso los expulsados como Carmiña y ahora Sol, pueden ser votados por el público para volver. En redes sociales, Gastón Trezeguet y otros usuarios compararon la estrategia de Sol con la famosa jugada de Cristian U, el ganador de Gran Hermano 2011.

En aquel entonces, Cristian U se retiró de la competencia tras pelearse con todos, pero luego regresó gracias a un cambio de reglas y terminó consagrándose campeón. ¿Está Sol tratando de repetir la misma fórmula? Según quienes la conocen de cerca, en los últimos días se metió en varios conflictos, se peleó con todos y se aseguró de estar en boca de todos antes de irse.

La diferencia radica en que, en su caso, Gran Hermano informó que ella pidió reiteradas veces irse porque extrañaba a su hija, y que esto fue considerado una “deshonra” para el juego. La expulsaron casi sin darle tiempo a despedirse, aunque logró dejarle algunos mensajes picantes a Emanuel, su exaliado. Mientras tanto, Cinzia Francischiello ya regresó a la casa gracias al Golden Ticket que le entregó Santiago del Moro tras la salida de Sol.

¿Fue una casualidad o parte de un plan premeditado? Lo cierto es que Sol ya se había despedido la semana anterior porque creía que sería eliminada en lugar de Brian





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