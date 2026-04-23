Sofomes Alcanzan Cartera de MXN$ 1.2 Billones en un Entorno de Desaceleración del Crédito a Pymes

Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) superaron el billón y medio de pesos en cartera, impulsadas por el consumo, mientras el crédito a pymes se desacelera. Analizamos su papel, desafíos y perspectivas futuras.

Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple ( Sofomes ) concluyeron el año pasado con una cartera de crédito que superó el billón y medio de pesos mexicanos, específicamente alcanzando los MXN$ 1.2 billones.

Este logro se da en un contexto económico particular donde el crecimiento del crédito dirigido a las pequeñas y medianas empresas (pymes) ha experimentado una desaceleración notable. En contraste, el financiamiento al consumo ha mostrado una mayor vitalidad y dinamismo, según lo señalado por Jorge Avante, director general de la Asociación de Sofomes (Asofom).

Avante enfatizó que la situación actual refleja una clara tendencia: el crédito a pymes se encuentra en una fase de enfriamiento, mientras que el gasto de los consumidores continúa en ascenso. Esta divergencia se explica, en gran medida, por el ciclo económico actual, caracterizado por una expansión de la actividad productiva más lenta y moderada. El crecimiento económico general, similar al Producto Interno Bruto (PIB), es limitado, y esta realidad se proyecta directamente en el comportamiento del crédito empresarial.

Con una presencia significativa en el sistema financiero nacional, compuesta por más de 2,000 entidades operativas, las Sofomes se han consolidado como el segmento con el mayor número de participantes. Esta amplia cobertura les ha permitido extender su alcance geográfico y diversificar la gama de productos y servicios que ofrecen. Avante destacó la capacidad de las Sofomes para llegar a zonas donde la banca tradicional no tiene presencia, brindando acceso a financiamiento a sectores y regiones desatendidas.

Su modelo de negocio se distingue por su flexibilidad y especialización, permitiéndoles atender las necesidades específicas de segmentos que la banca tradicional no cubre de manera eficiente. Las Sofomes se posicionan como un complemento esencial a los bancos, contribuyendo a ampliar la disponibilidad de crédito en la economía.

Además de financiar directamente a las pymes, estas entidades desempeñan un papel crucial en el financiamiento de la cadena de suministro de las grandes empresas, apoyando a sus proveedores y fortaleciendo la economía real. Participan activamente en la financiación de la cadena productiva que sustenta los grandes proyectos de infraestructura y desarrollo.

Si bien el crédito empresarial enfrenta desafíos en el corto plazo, el sector de las Sofomes anticipa una recuperación en los próximos años, impulsada por factores externos e internos. Los acuerdos comerciales internacionales y los proyectos relacionados con eventos de gran magnitud, como la Copa Mundial, se perfilan como catalizadores de esta recuperación. Las Sofomes ya están ajustando su estrategia para enfocarse en sectores específicos que se beneficiarán de estos factores, como los servicios, la industria restaurantera y la hotelería.

La anticipación del impacto positivo del Mundial en estos sectores ha llevado a las Sofomes a dirigir sus esfuerzos de financiamiento hacia ellos. Asimismo, la posible ratificación y avance de nuevos acuerdos comerciales podría generar oportunidades significativas en sectores como el desarrollo de parques industriales, donde las Sofomes buscan participar activamente a través de la oferta de financiamiento especializado.

Además de su enfoque en el crecimiento económico, el sector de las Sofomes ha reforzado su compromiso con la inclusión financiera, ofreciendo productos de microcrédito dirigidos a segmentos de la población tradicionalmente excluidos del sistema financiero. Se presta especial atención a las mujeres emprendedoras en zonas donde el acceso al crédito es limitado.

Estos programas de microcrédito no solo ofrecen financiamiento, sino que también brindan acompañamiento y capacitación en áreas como salud y educación financiera, fortaleciendo así la capacidad de los acreditados para gestionar sus negocios de manera sostenible. Este enfoque integral ha permitido a algunas Sofomes acceder a fuentes de financiamiento internacional, al demostrar su impacto social y ambiental positivo.

En respuesta a los recientes acontecimientos en el sistema financiero, las Sofomes han intensificado sus esfuerzos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, adoptando medidas de autorregulación y elevando los estándares de cumplimiento. Paralelamente, el sector ha avanzado en la adopción de tecnologías digitales, aunque de manera gradual, con aproximadamente el 20% de las Sofomes operando completamente en línea. Las sucursales físicas siguen siendo relevantes, especialmente en el segmento de microcrédito.

De cara al futuro, el sector enfrenta desafíos estructurales, como el acceso a financiamiento más económico y la mejora de los procesos legales para la recuperación de créditos. Avante reconoció que el costo del financiamiento para las Sofomes es más alto que para la banca tradicional. La inseguridad en algunas regiones del país también ha afectado la operación de las entidades, obligándolas a limitar la oferta de crédito en ciertas zonas.

Estos factores inciden directamente en el costo final del financiamiento, lo que representa un desafío para el sector





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