Sofía Sola, hija de Maru Botana, hablar de soledad y dudas tras mudarse a Barcelona

La influencer argentina Sofía Sola, quien se encuentra trabajando como modelo en Barcelona, grabó un video en el que confesó sentir soledad, desarraigo y falta de confianza. También respondió con humor a preguntas sobre apps de citas.

Sofía Sola , la hija de la famosa chef argentina Maru Botana , lleva casi dos meses instalada en Barcelona , donde trabaja como modelo. En sus redes sociales , muestra su cotidiano, reflexiona sobre la distancia y responde a las preguntas de sus seguidores.

En las últimas horas, la influencer grabó un video donde habló de la soledad, el desarraigo y la falta de confianza en sí misma. Entre los comentarios, se destacó el de una usuaria que quiso saber si usa aplicaciones de citas, a lo que ella respondió de manera desenfadada y humorística. En el video, Sofía confesó que extraña mucho Argentina pero que no quiere volver.

"El otro día una chica me manda 'Che, Sofi, yo también vivo acá en Barcelona. Estoy acá haciendo un intercambio. ¿No te cuesta a veces?

'", relató. Acto seguido, señaló: "Obviamente, los haters me van a decir 'Sofi, es parte de crecer', '¿Qué hace quejándose esta pendeja?

'... Creo que será porque soy mujer o porque soy humana, pero hay veces que simplemente me quiero morir y me replanteo todo. Digo como '¿En qué momento pensé que era capaz de venir acá a trabajar como modelo?

'", contó sin filtros. Además, remarcó que ella en Buenos Aires hacía más contenido que producción de fotos y que sintió la diferencia en sus primeras experiencias en Barcelona.

"El contenido en redes, se me da mucho mejor en cuanto a comodidad propia. Porque en las fotos, me ha pasado que en una llegué y todas empezaron a secretear. Yo dije 'la p... madre, lo que deben estar diciendo'. Por suerte hablaban en ruso.

Pero después la termino pasando bárbaro. Me maquillan y se soluciona todo", explicó. Sobre su confianza, admitió: "Problemitas de confianza en mí misma y esas cosas que las tengo que afilar un poco más", cerró. Su testimonio refleja los desafíos emocionales de un cambio drástico de vida, la presión de la exposición en redes sociales y la búsqueda de identidad en un entorno nuevo





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