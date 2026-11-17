El mayor accionista de Andorra FC exige que la justicia deportiva sancione acciones y no consecuencias tras la fatalidad con Jesús De Miguel. La polémica alcanza nuevos límites.

La dirección del Andorra Fútbol Club ha manifestado su profundo desacuerdo con la resolución emitida por el Comité de Competición de la Liga de Fútbol Profesional en el caso que derivó en la trágica muerte del futbolista Jesús De Miguel. El máximo accionista del club, quien también asume funciones como responsable del cuerpo técnico, ha emitido un comunicado contundente a través de un video difundido en su cuenta de TikTok para cuestionar la lógica detrás de la medida disciplinaria.

La postura del mayor accionista del club

La persona encargada de la gestión deportiva del conjunto andorrano ha expresado su total insatisfacción con la decisión que impone una suspensión de doce partidos al guardameta ecuatguineano, conocido como Chicharito. La tesis fundamental de su argumentación se basa en la distinción jurídica y ética entre el acto deportivo y su desenlace fatal, sosteniendo que la disciplina futbolística debe juzgar exclusivamente la naturaleza de la acción física cometida durante el juego.

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El directivo ha enfatizado repetidamente que la sanción no refleja la realidad de los hechos, asegurando que el portero no es el culpable directo de las consecuencias letales que se produjeron como resultado del choque. Su mensaje principal gira en torno a la idea de que atribuir la responsabilidad total por la muerte de De Miguel al jugador que ejecutó la jugada es una interpretación injusta que desvía el foco de lo que considera un accidente deportivo inevitable.

Comparación con otros incidentes en la liga

Para fundamentar su reclamo, el vocero del club ha traído a colación un incidente específico ocurrido durante el mismo fin de semana en un encuentro disputado fuera de casa contra el Albacete Balompié. En aquella ocasión, el defensa del Albacete, José Corpas, intentó rematar un balón pero golpeó accidentalmente en la cabeza a Quadri, futbolista que viste la camiseta del Cerdanyola del Vallès FC.

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A diferencia del caso De Miguel, donde el resultado fue la pérdida de la vida del jugador, en el choque entre Corpas y Quadri las consecuencias fueron únicamente lesiones menores, ya que el jugador del Sabadell se recuperó satisfactoriamente. A pesar de la gravedad aparente del impacto, el organismo disciplinario optó por imponer una suspensión de apenas tres partidos al jugador del Albacete, una medida considerada disparata y desproporcionada en comparación con los doce partidos solicitados y aplicados en el caso de Chicharito.

Experiencia personal y choque en la Champions

El máximo accionista ha utilizado su propia trayectoria profesional para ilustrar la peligrosidad inherente a los duelos aéreos y la dificultad de prever impactos fatales. Ha recordado con detalle un choque ocurrido en 2012, durante la fase de semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA que enfrentó al Fútbol Club Barcelona contra el Chelsea Football Club.

En ese partido, el entonces portero del Barcelona, Víctor Valdés, colisionó frontalmente con él mismo, un fenómeno que describe como dos cuerpos que se mueven en direcciones opuestas con la mirada fija en el esférico. El directivo relata que salió muy mal parado de la colisión, recibiendo un golpe severo en la cabeza que le provocó una desorientación total durante el resto de la competencia.

Posteriormente, al despertar en el hospital con ingreso hospitalario, le explicaron los detalles del accidente, pero dejó claro que el hecho de que su compañero de equipo le hubiera causado la lesión no convierte a Valdés en un culpable. Su argumento central es que los jugadores van mirando la pelota y que estos choques son parte del riesgo deportivo, por lo que la máxima sanción disciplinaria resulta injusta en un contexto de accidente.

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Impacto emocional y reacciones en el vestuario

Más allá de la cuestión reglamentaria, la gestión ha puesto el acento en el profundo impacto psicológico y emocional que esta tragedia ha dejado en el entorno del club. Al describir la escena que se vivió al bajar al vestuario tras el partido, el vocero ha destacado que la reacción de los jugadores fue de incredulidad y dolor profundo, entendiendo que este suceso marcará una huella imborrable en la historia de la institución.

Ha reconocido haber recibido muestras de cariño extraordinarias y ha lamentado el vacío enorme que dejara Jesús De Miguel en el fútbol, calificando la situación como algo sin precedentes en el deporte. La decisión final del Comité de Competición ha sido percibida por la cúpula del Andorra FC no solo como una medida punitiva excesiva, sino como una falta de comprensión hacia la naturaleza del accidente, dejando al guardameta en una posición de vulnerabilidad injusta frente a la opinión pública y la justicia deportiva.