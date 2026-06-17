Sociedades médicas argentinas defienden la suplementación con calcio y vitamina D en pacientes de riesgo

Tres sociedades médicas argentinas emitieron un comunicado para aclarar el alcance de un estudio canadiense que ponía en duda la utilidad del calcio y la vitamina D. Subrayan que, aunque en adultos sanos sin déficit la suplementación puede no ser necesaria, en pacientes con osteoporosis, riesgo de caídas o deficiencias comprobadas sigue siendo clave para la salud ósea y general. Además, destacan que la vitamina D es una hormona con efectos sistémicos y abogan por una medición selectiva en grupos de riesgo.

En un comunicado conjunto, la Sociedad Argentina de Osteoporosis (SAO), la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral (AAOMM) y la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo (SAEM) emitieron una declaración en respuesta a un estudio canadiense que cuestiona la utilidad de la suplementación con calcio y vitamina D para la prevención de fracturas óseas y caídas.

Las sociedades médicas advierten que las conclusiones del estudio, basado en población sana sin déficits previos, no deben generalizarse y enfatizan que en pacientes con osteoporosis, riesgo de caídas o deficiencias severas, la suplementación sigue siendo fundamental. Aclaran que el calcio y la vitamina D, junto con la actividad física, son pilares preventivos esenciales, aunque en casos de osteoporosis se requieren además medicamentos específicos.

Además, destacan que la vitamina D actúa como hormona y no solo como vitamina, con efectos comprobados en múltiples sistemas del cuerpo, incluyendo el cardiovascular, inmunológico y metabólico, y su medición y suplementación deben dirigirse a grupos de riesgo y no a toda la población de manera indiscriminada, para evitar sobrediagnóstico





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