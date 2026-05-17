Sobre los problemas fisicos de Cavani y su posible retorno para Boca y Cruzeiro

Un titular a lo hurto que muestra los problemas fisicos de Cavani y su posible retorno para Boca y Cruzeiro.

viene siendo la que el propio delantero está librando contra su fisico, desde que hace ms de un ano empezaron con los problemas lumbares que marcaron a fuego una actualidad difcil de digerir.

Y que en la previa del partido contra Cruzeiro parecia anunciar un vuelco inesperado despues de tres meses de inactividad absoluta.con sus primeros movimientos con pelota incluso por sobre las previas de los dos partidos en los que sumaron minutos.su forma deberia estar acorde a las circunstancias, algo que entendieron tanto el jugador como el cuerpo tecnico.la decision final de Claudio Ubeda parece ir en contra de la epica que quisiera intentar el uruguayo , pensando en un regreso justo a tiempo para ayudar a su equipo a meterse en los octavos de la Copa Libertadores





DiarioOle / 🏆 11. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cavani Problemas Fisicos Retorno Consultados Son Su Estado De Forma Y Sus Deseo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Molestia, estudios y nueva duda en Boca: Milton Giménez, la incógnita pensando en CruzeiroEl delantero terminó el entrenamiento de este viernes con dolor en su tobillo derecho. Afortunadamente para el Xeneize, se sometió a pruebas y arrojó buenos resultados, aunque será exigido en el fin de semana para comprobar su estado.

Read more »

Claudio Úbeda mete mano en Boca: los tres cambios que prepara ante CruzeiroEl entrenador debe hacer variantes obligadas y otras por lesión en un duelo clave para el futuro del equipo en la competencia.

Read more »

El equipo de Boca para jugar con Cruzeiro con tres cambiosEl Xeneize realizó la práctica de fútbol en Boca y Sifón metió mano en el equipo de cara al partido del martes por la Libertadores.

Read more »

Cruzeiro: la ausencia de Giménez y Cavani en el ataque de BocaBoca Juniors se despide de Milton Giménez y Edinson Cavani debido a sus lesiones y ausencias en los próximos encuentros. La marca goleadora del equipo paraguayo está en riesgo.

Read more »