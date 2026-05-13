SMN alerta por tormentas y posibles nevadas en Chubut, Ushuaia y CABA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por fuertes tormentas y nevadas en Chubut, Ushuaia y CABA durante los próximos días. Se esperan lluvias intensas con acumulados hasta de 16 milímetros y posibilidad de nieve.

El Servicio Meteoro lógico Nacional (SMN) alertó por la entrada de un sistema de nubes cargadas que ocasionará fuertes tormentas y se esperan lluvias intensas, con acumulados de hasta 16 milímetros, y posibles nevadas.

El organismo meteorológico emitió una alerta por la llegada de un temporal en Ushuaia. La tormenta comenzó durante la mañana del miércoles 13, con vientos del sector oeste y abundante caída de agua, que podría alcanzar los 10 milímetros acumulados. Las temperaturas se mantendrán muy bajas, con mínimas que podrían llegar al 4°C. Para el jueves, viernes y sábado hay probabilidad de que nieve.

Según el SMN, las malas condiciones climáticas se extenderán hasta la mañana del lunes 18, pero el mismo día por la tarde, se prevé el regreso de tormentas. Las temperaturas no descenderán de los 3°C. El Servicio Meteorológico Nacional informó que para lo que queda de la semana el clima en CABA estará estable sin posibilidad de lluvia, pero están zonas sí se verán afectadas y habrá precipitaciones





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tormentas Nubes Cargadas Lluvias Intensas Neumbras Chubut Ushuaia CABA Meteorología Nacional Estación Meteorológicas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RIMI para inversiones en CABA: los beneficios fiscales para pymes y cuándo arrancaLLA presentó un proyecto en la Legislatura para replicar el régimen de incentivos a medianas inversiones. Ya obtuvo dictamen en comisiones pero hay una negociación abierta

Read more »

Chubut: un nene quiso defender a su mamá de su papá y recibió una brutal palizaEl hombre quedó detenido con prisión preventiva. La Fiscalía lo investiga por tres episodios de violencia de género y familiar.

Read more »

Un nuevo caso de hantavirus enciende las alarmas en ChubutSe trata de un vecino de Corcovado; permanece en la unidad de terapia intensiva del Hospital Zonal de Esquel

Read more »

SMN activa alertas ante temporada de inestabilidad climática en el sur argentinoEl SMN ha pronosticado un período de inestabilidad climática en el sur argentino, con lluvias persistentes, tormentas y fuertes ráfagas de viento entre el martes y el viernes. La temporada afectará a Ushuaia y gran parte de Tierra del Fuego, principalmente entre el miércoles y el viernes.

Read more »