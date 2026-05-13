Head Topics

SMN alerta fuerte tormenta con vientos fuertes en Santa Cruz y cierres en Mar del Plata y BA

Eco/Meteorología News

SMN alerta fuerte tormenta con vientos fuertes en Santa Cruz y cierres en Mar del Plata y BA
Estado De Emergencia MeteorológicaFuerte Tormenta Con Lluvias Y Vientos FuertesSMN
📆5/13/2026 7:16 AM
📰Cronistacom
26 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 38% · Publisher: 50%

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de nubes oscuras que traerán una fuerte tormenta con lluvias intensas y vientos fuertes. La alerta se emitió por el ingreso de un temporal a la provincia de Santa Cruz y se espera que termine durante la madrugada del miércoles 13 con vientos del sur y abundante caída de agua. La temperatura oscilará entre 5° y 8°. Además, el mal clima se prolongará durante el jueves 14 y el viernes 15 con chaparrones y vientos fuertes. Buenos Aires comenzó el fin de semana con una temperatura excepcional y un día soleado sin nubes, pero hubo presencia de chaparrones en el medio día del sábado. Mar del Plata tendrá lluvias durante toda la jornada con pronóstico de inestabilidad persistente y cielo cubierto. La SMN publicó en su página oficial el pronóstico del clima para la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) alertó por la llegada de nubes oscuras que traerán una fuerte tormenta con lluvias intensas y vientos fuertes. La alerta se emitió por el ingreso de un temporal a la provincia de Santa Cruz y se espera que termine durante la madrugada del miércoles 13 con vientos del sur y abundante caída de agua.

La temperatura oscilará entre 5° y 8°. Además, el mal clima se prolongará durante el jueves 14 y el viernes 15 con chaparrones y vientos fuertes. Buenos Aires comenzó el fin de semana con una temperatura excepcional y un día soleado sin nubes, pero hubo presencia de chaparrones en el medio día del sábado. Mar del Plata tendrá lluvias durante toda la jornada con pronóstico de inestabilidad persistente y cielo cubierto.

La SMN publicó en su página oficial el pronóstico del clima para la semana

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cronistacom /  🏆 16. in AR

Estado De Emergencia Meteorológica Fuerte Tormenta Con Lluvias Y Vientos Fuertes SMN Provincia De Santa Cruz Buenos Aires Mar Del Plata Pronóstico Del Clima Para La Semana

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mar del Plata: dos deportistas quedaron atrapados en el mar durante el fuerte temporalMar del Plata: dos deportistas quedaron atrapados en el mar durante el fuerte temporalLos hombres ingresaron al agua en plena ciclogénesis para practicar parawing y debieron ser auxiliados por Prefectura tras quedar a la deriva.
Read more »

Tragedia en Santa Cruz: una explosión destruyó un edificio y habría tres muertosTragedia en Santa Cruz: una explosión destruyó un edificio y habría tres muertosLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.
Read more »

Explosión e incendio en un edificio de Santa Cruz: un bebé y dos adultos murieronExplosión e incendio en un edificio de Santa Cruz: un bebé y dos adultos murieronLa explosión ocurrió en la localidad de Perito Moreno. Hay varias personas heridas, algunas en estado crítico y con quemaduras de distinta consideración.
Read more »

SMN activa alertas ante temporada de inestabilidad climática en el sur argentinoSMN activa alertas ante temporada de inestabilidad climática en el sur argentinoEl SMN ha pronosticado un período de inestabilidad climática en el sur argentino, con lluvias persistentes, tormentas y fuertes ráfagas de viento entre el martes y el viernes. La temporada afectará a Ushuaia y gran parte de Tierra del Fuego, principalmente entre el miércoles y el viernes.
Read more »



Render Time: 2026-05-13 10:15:41