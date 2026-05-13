SMN alerta fuerte tormenta con vientos fuertes en Santa Cruz y cierres en Mar del Plata y BA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de nubes oscuras que traerán una fuerte tormenta con lluvias intensas y vientos fuertes. La alerta se emitió por el ingreso de un temporal a la provincia de Santa Cruz y se espera que termine durante la madrugada del miércoles 13 con vientos del sur y abundante caída de agua. La temperatura oscilará entre 5° y 8°. Además, el mal clima se prolongará durante el jueves 14 y el viernes 15 con chaparrones y vientos fuertes. Buenos Aires comenzó el fin de semana con una temperatura excepcional y un día soleado sin nubes, pero hubo presencia de chaparrones en el medio día del sábado. Mar del Plata tendrá lluvias durante toda la jornada con pronóstico de inestabilidad persistente y cielo cubierto. La SMN publicó en su página oficial el pronóstico del clima para la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) alertó por la llegada de nubes oscuras que traerán una fuerte tormenta con lluvias intensas y vientos fuertes. La alerta se emitió por el ingreso de un temporal a la provincia de Santa Cruz y se espera que termine durante la madrugada del miércoles 13 con vientos del sur y abundante caída de agua.

La temperatura oscilará entre 5° y 8°. Además, el mal clima se prolongará durante el jueves 14 y el viernes 15 con chaparrones y vientos fuertes. Buenos Aires comenzó el fin de semana con una temperatura excepcional y un día soleado sin nubes, pero hubo presencia de chaparrones en el medio día del sábado. Mar del Plata tendrá lluvias durante toda la jornada con pronóstico de inestabilidad persistente y cielo cubierto.

La SMN publicó en su página oficial el pronóstico del clima para la semana





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Estado De Emergencia Meteorológica Fuerte Tormenta Con Lluvias Y Vientos Fuertes SMN Provincia De Santa Cruz Buenos Aires Mar Del Plata Pronóstico Del Clima Para La Semana

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mar del Plata: dos deportistas quedaron atrapados en el mar durante el fuerte temporalLos hombres ingresaron al agua en plena ciclogénesis para practicar parawing y debieron ser auxiliados por Prefectura tras quedar a la deriva.

Read more »

Tragedia en Santa Cruz: una explosión destruyó un edificio y habría tres muertosLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »

Explosión e incendio en un edificio de Santa Cruz: un bebé y dos adultos murieronLa explosión ocurrió en la localidad de Perito Moreno. Hay varias personas heridas, algunas en estado crítico y con quemaduras de distinta consideración.

Read more »

SMN activa alertas ante temporada de inestabilidad climática en el sur argentinoEl SMN ha pronosticado un período de inestabilidad climática en el sur argentino, con lluvias persistentes, tormentas y fuertes ráfagas de viento entre el martes y el viernes. La temporada afectará a Ushuaia y gran parte de Tierra del Fuego, principalmente entre el miércoles y el viernes.

Read more »