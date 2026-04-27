Smart Concept #2: Un Avance Decisivo Hacia el Futuro de la Movilidad Urbana Eléctrica

Smart presenta en Pekín el Concept #2, un prototipo que anticipa el diseño y las características del futuro modelo que reemplazará al Fortwo. Un vehículo compacto, eléctrico y diseñado para la agilidad en entornos urbanos.

Smart ha presentado su Concept #2 en el Salón Internacional del Automóvil de Pekín , marcando un hito importante en la evolución de la marca y anticipando el futuro de la movilidad urbana eléctrica.

Este prototipo no es simplemente una nueva iteración, sino una declaración de intenciones, una visión clara de cómo Smart planea reinventarse en un mercado cada vez más exigente y consciente del medio ambiente. El Concept #2 representa la siguiente generación de vehículos compactos eléctricos de Smart, diseñado para tomar el relevo del icónico Fortwo, pero con una serie de mejoras significativas en diseño, tecnología y rendimiento.

La presentación en Pekín ha generado una gran expectación, ya que este concept car ofrece una visión tangible de lo que podemos esperar del modelo de producción final, cuya revelación global está programada para el Salón del Automóvil de París en octubre. El equipo de diseño de Mercedes-Benz ha trabajado arduamente en el desarrollo del Concept #2, aprovechando su experiencia y conocimientos para crear un vehículo que sea a la vez atractivo, funcional y sostenible.

La filosofía central detrás del diseño del Concept #2 es la optimización del espacio y la agilidad en entornos urbanos congestionados. Esto se refleja en sus dimensiones compactas, su radio de giro reducido y su diseño inteligente que maximiza el espacio interior. La carrocería bicolor y la combinación de materiales como el cuero y los sectores translúcidos le confieren un aspecto moderno y sofisticado, mientras que las ruedas ubicadas en los extremos de la carrocería contribuyen a optimizar el habitáculo.

El Concept #2 se basa en una nueva plataforma denominada Electric Compact Architecture (ECA), que ha sido específicamente diseñada para futuros modelos eléctricos de tamaño reducido. Esta plataforma permite a Smart ofrecer una mayor flexibilidad en el diseño y la configuración de sus vehículos, así como una mayor eficiencia energética. La ECA también proporciona una base sólida para la integración de tecnologías avanzadas, como sistemas de carga rápida y sistemas de asistencia al conductor.

En términos de rendimiento, el Concept #2 anticipa una autonomía de alrededor de 300 kilómetros, lo que es suficiente para cubrir las necesidades de la mayoría de los usuarios urbanos. Además, el sistema de carga rápida permite recargar la batería del 10% al 80% en menos de 20 minutos, lo que reduce significativamente el tiempo de inactividad.

A pesar de que Smart no ha revelado imágenes del interior del prototipo, ha confirmado que el modelo de producción mantendrá una configuración de dos plazas, manteniendo la esencia del Fortwo original. La elección de Pekín como escenario para la presentación del Concept #2 no es casualidad. China es el mercado automotriz más grande del mundo y un líder en la adopción de vehículos eléctricos.

Smart busca consolidar su presencia en este mercado estratégico y aprovechar el creciente interés de los consumidores chinos por la movilidad sostenible. La marca confía en que el Concept #2 y el modelo de producción final serán bien recibidos por el público chino y contribuirán a impulsar las ventas de Smart en la región. El futuro de Smart parece prometedor, con el Concept #2 como punta de lanza de una nueva era de vehículos urbanos eléctricos.

La marca está comprometida con la innovación y la sostenibilidad, y está decidida a ofrecer a sus clientes soluciones de movilidad que sean a la vez prácticas, eficientes y respetuosas con el medio ambiente. El Salón del Automóvil de París en octubre será un evento clave para Smart, ya que la marca revelará el modelo de producción final y compartirá más detalles sobre sus planes para el futuro.

La transición hacia la movilidad eléctrica es un desafío importante para la industria automotriz, pero Smart está bien posicionada para liderar este cambio. Con su experiencia en el diseño y la fabricación de vehículos compactos, su compromiso con la innovación y su enfoque en la sostenibilidad, Smart está preparada para ofrecer a sus clientes una experiencia de conducción única y emocionante.

El Concept #2 es una prueba de ello, y representa un paso importante hacia un futuro más limpio y sostenible para la movilidad urbana





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