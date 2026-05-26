Slim Domit: Oportunidad de desarrollo para México en la coyuntura política de Trump

El empresario mexicano Slim Domit consideró que la coyuntura política del segundo término de Donald Trump en la Casa Blanca abre una oportunidad de desarrollo para México, debido a que le aporta competitividad a las cadenas de producción de la economía más grande del mundo. En este sentido, el objetivo tripartita es buscar los instrumentos que permitan aumentar el contenido regional y reducir la dependencia de insumos chinos en sectores estratégicos como el energético, el farmacéutico y el electrónico.

El empresario mexicano Slim Domit consideró que la coyuntura política del segundo término de Donald Trump en la Casa Blanca abre una oportunidad de desarrollo para México, debido a que le aporta competitividad a las cadenas de producción de la economía más grande del mundo .

En este sentido, el objetivo tripartita es buscar los instrumentos que permitan aumentar el contenido regional y reducir la dependencia de insumos chinos en sectores estratégicos como el energético, el farmacéutico y el electrónico





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