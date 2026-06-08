Skay Beilinson cita a Riquelme en homenaje a Indio Solari: "Poder es que te quiera la gente"

El guitarrista y fundador de Los Redondos, Skay Beilinson, compartió una historia en Instagram con una frase del presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, en clara alusión al fenómeno popular que rodeó la despedida de Indio Solari. La publicación forma parte del duelo tras la muerte del cantante y refleja el legado masivo de la banda.

El histórico guitarrista y fundador de Los Redondos , Skay Beilinson , compartió una historia en Instagram que resonó profundamente entre los seguidores del rock nacional y del futbol argentino.

La publicación, que mostraba texto blanco sobre fondo negro, citaba una frase famous del actual presidente e ídolo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme: "Poder es que te quiera la gente". Esta elección no fue casual, ya que encapsula la esencia del fenómeno popular que ambos personajes han despertado a lo largo de sus carreras.

La frase, aunque pronunciada en el contexto del futbol, conecta directamente con la devoción masiva que Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota generó, y que quedó dramáticamente evidenciada en la despedida de Indio Solari, donde cerca de un millón de personas peregrinaron al Polideportivo Gatica de Villa Domínico para rendir homenaje al icónico cantante. El gesto de Beilinson subraya el respeto mutuo que, a pesar de los distanciamientos personales, siempre mantuvieron ambos líderes de la banda, y sirve como un recordatorio poético de que el verdadero poder reside en el cariño del pueblo.

La publicación forma parte de una serie de manifestations que rodearon la trágica muerte de Indio Solari, quien falleció en enero de 2022 después de una larga enfermedad. Beilinson, quien fuera su compañero inseparable en la formación original de Los Redondos, decidió romper su silencio en las redes sociales con una imagen retro que los mostraba a ambos conversando bajo el sol, relajados y sonrientes.

La fotografía, cargada de nostalgia, fue acompañada de un mensaje escueto pero elocuente: "Hoy es un día muy triste. PR". Con esas tres palabras, el guitarrista confirmó formalmente a sus seguidores el duelo que atravesaba la comunidad redonda, y selló el fin de una era. La respuesta de los fanáticos fue inmediata y masiva, inundando las redes con recuerdos, agradecimientos y mensajes de condolencia, consolidando una vez más el lazo indisoluble entre la banda y su público.

El contexto de la despedida de Solari en Villa Domínico fue apoteósico y conmovedor. Un truly multitudinario evento que, pese a la prohibición oficial y los temores de incidentes, se desarrolló en un clima de respeto y emotividad. Casi un millón de personas se congregaron para decir adiós al músico, en lo que se convirtió en un verdadero peregrinaje popular.

La presencia de Beilinson, aunque breve, fue uno de los momentos más esperados, y su mensaje en Instagram funcionó como un eco digital de esa misma comunión. La frase de Riquelme, extraída del universo futbolero, trovó en este instante una nueva dimensión: no se trataba ya de hinchas de un club, sino de una "hinchada" rockera que demostraba, una vez más, su capacidad de convocatoria y su fidelidad inquebrantable.

Así, entre notas de guitarra, discos legendarios y multitudes peregrinando, la figura de Indio Solari se agigantó en los días posteriores a su partida, confirmando que su legado, como el de Los Redondos, está inscrito a fuego en la cultura popular argentina. La selección de esa máxima about "poder" y "quiera la gente" no pudo ser más acertada: resume, en una sentencia, el milagro de una banda que, sin nunca haber cedido a las modas ni a loshalagos del mainstream, conquistó el corazón de millones.

Un poder genuino, construido desde la autenticidad y la poesía, que ni siquiera la muerte puede disolver





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