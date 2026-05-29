Situación crítica para el equipo argentino de vóley sentado en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2027

El equipo argentino de vóley sentado se enfrenta a una situación crítica debido a un detalle reglamentario que pone en duda su participación en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2027. A pocas semanas de disputar una de las competencias más importantes de su historia, el equipo se ve afectado por una decisión del sistema de clasificación que les impide acceder a los financiamientos estatales para los pasajes de la delegación compuesta por 32 personas.

El equipo argentino de vóley sentado se enfrenta a una situación crítica debido a un detalle reglamentario que pone en duda su participación en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2027 .

A pocas semanas de disputar una de las competencias más importantes de su historia, el equipo se ve afectado por una decisión del sistema de clasificación que les impide acceder a los financiamientos estatales para los pasajes de la delegación compuesta por 32 personas. El seleccionado ya está clasificado para competir en los Juegos Parapanamericanos, pero necesitan disputar este torneo para mantener su posición en el ranking sudamericano y compararse con selecciones de la región.

La competencia tendrá un valor histórico para el país, ya que marcará el crecimiento del paravóley en la Argentina y su impacto en la salud física y mental de las personas con discapacidad motriz. Sin embargo, ante la falta de recursos, el equipo lanzó una campaña solidaria en redes sociales para intentar reunir el dinero necesario y garantizar la presencia argentina en Colombia.

El seleccionado argentino de vóley sentado está compuesto por jugadores y cuerpos técnicos de las ramas masculina y femenina, y su participación en el torneo es fundamental para mantener su posición en el ranking sudamericano y compararse con selecciones de la región. La competencia tendrá un valor histórico para el país, ya que marcará el crecimiento del paravóley en la Argentina y su impacto en la salud física y mental de las personas con discapacidad motriz.

El vóley sentado es un deporte paralímpico destinado principalmente a personas con discapacidad motriz, y su crecimiento en el país ha sido notable durante los últimos años. El año pasado, se creó oficialmente la selección femenina, que tuvo su primera experiencia internacional en una Copa América disputada en Curitiba.

Además, el vóley sentado se practica en la Argentina desde hace aproximadamente una década, aunque el desarrollo internacional comenzó a acelerarse desde 2023.

A pocas semanas de disputar una de las competencias más importantes de su historia, el equipo se ve afectado por una decisión del sistema de clasificación que les impide acceder a los financiamientos estatales para los pasajes de la delegación compuesta por 32 personas. El seleccionado ya está clasificado para competir en los Juegos Parapanamericanos, pero necesitan disputar este torneo para mantener su posición en el ranking sudamericano y compararse con selecciones de la región.

La competencia tendrá un valor histórico para el país, ya que marcará el crecimiento del paravóley en la Argentina y su impacto en la salud física y mental de las personas con discapacidad motriz. Sin embargo, ante la falta de recursos, el equipo lanzó una campaña solidaria en redes sociales para intentar reunir el dinero necesario y garantizar la presencia argentina en Colombia.

El seleccionado argentino de vóley sentado está compuesto por jugadores y cuerpos técnicos de las ramas masculina y femenina, y su participación en el torneo es fundamental para mantener su posición en el ranking sudamericano y compararse con selecciones de la región. La competencia tendrá un valor histórico para el país, ya que marcará el crecimiento del paravóley en la Argentina y su impacto en la salud física y mental de las personas con discapacidad motriz.

El vóley sentado es un deporte paralímpico destinado principalmente a personas con discapacidad motriz, y su crecimiento en el país ha sido notable durante los últimos años. El año pasado, se creó oficialmente la selección femenina, que tuvo su primera experiencia internacional en una Copa América disputada en Curitiba.

Además, el vóley sentado se practica en la Argentina desde hace aproximadamente una década, aunque el desarrollo internacional comenzó a acelerarse desde 2023





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vóley Sentado Juegos Parapanamericanos Lima 2027 Argentina Deporte Paralímpico Discapacidad Motriz Salud Física Y Mental Selección Femenina Copa América Curitiba Desarrollo Internacional Vóley Sentado En La Argentina Selección Masculina Selección Femenina Torneo En Colombia Campaña Solidaria Redes Sociales Recursos Presencia Argentina En Colombia.

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vencimientos de deuda y acceso al financiamiento externo en Argentina hasta 2027El Tesoro argentino enfrenta vencimientos de capital por u$s 8100 millones con bonistas privados y cerca de u$s 4400 millones con el FMI, con obligaciones totales del sector público estimadas en u$s 25.000 millones para 2027. El análisis aborda la renovación de deuda en pesos, la acumulación de reservas, el riesgo político de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y la sensibilidad de los bonos a señales de estrés financiero. El FMI proyecta un regreso gradual al mercado internacional con emisiones de hasta u$s 12.000 millones anuales hacia finales de la década, while se discute el potencial de apreciación de los bonos largos si se logran tasas bajas y se reduce el riesgo país, o el riesgo de refinanciación si persisten las dificultades de acceso.

Read more »

DÓLAR 2027, ¿habrá volatilidad?: el Gurú del Blue compartió su proyección sobre la divisaEl especialista financiero analizó el panorama económico de cara al año próximo y reveló las claves a tener en cuenta para el futuro del tipo de cambio.

Read more »

Cuál es la estrategia de Milei y Caputo para conseguir financiamiento hasta fines del 2027Pese al reciente giro de fondos externos, el rumbo económico sigue planteando incertidumbre por las tensiones con los organismos internacionales

Read more »

Gucci será el patrocinador principal de Alpine en la Fórmula 1 a partir de 2027La escudería Alpine anunció que la firma italiana de lujo Gucci se convertirá en su nuevo patrocinador principal a partir de la temporada 2027 de la Fórmula 1, marcando la primera vez que una marca de moda de lujo ocupa ese rol en el máximo nivel del automovilismo. El equipo competirá como 'Gucci Racing Alpine Formula One Team' y lucirá los colores emblemáticos de la casa de moda. La alianza, que se activará también mediante productos, experiencias exclusivas y colaboraciones, refleja el compromiso de Gucci con la renovación energética y su proyección global, mientras Alpine mantiene su sólido desempeño en pista.

Read more »