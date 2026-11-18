El Sistema Integral de Flagrancia de Córdoba cerró 4.448 casos en seis meses con un promedio de 30 días, agilizando la justicia y garantizando defensa técnica inmediata.

El Sistema Integral de Flagrancia de la Provincia de Córdoba ha consolidado sus resultados tras seis meses de operación, logrando resolver 4.448 causas entre marzo y agosto. Este organismo especializado, conformado por nueve fiscalía s, ha logrado que el 89,7% de los casos completen su ciclo procesal en un plazo promedio de un mes, optimizando significativamente la respuesta judicial ante delitos cometidos en acto flagrante.

Eficiencia Procesal y Reducción de Plazos

Los datos presentados por el Observatorio de Seguridad y Convivencia del Consejo de Planificación Estratégica de Córdoba (Copec) evidencian un cambio estructural en la gestión del conflicto penal. El tiempo medio para alcanzar una salida de calidad, definida como sentencia, acuerdo restaurativo o elevación a juicio, se estabilizó en exactamente 30 días corridos.

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Durante este periodo, se realizaron 708 audiencias tempranas ante los Juzgados de Control, lo que equivale a una media de 3,7 audiencias diarias. La eficiencia en estas sesiones es notable, ya que el 73% de las audiencias tuvieron una duración inferior a 30 minutos, mientras que el 27% restante se extendió entre 30 y 60 minutos, reduciendo la carga de espera para los imputados.

Incremento en Resoluciones y Tipología Delictiva

La agilidad del nuevo esquema provocó un aumento del 31,8% en el total de respuestas procesales entre marzo y agosto de 2026 en comparación con el mismo período de 2025. Las resoluciones pasaron de 2.563 a 3.377, reflejando una mayor capacidad de resolución del sistema judicial local ante la presión delictiva.

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En cuanto a la naturaleza de los delitos, el robo simple constituye la imputación más habitual con un 18,7%, seguido por el hurto simple con un 15,7% y la resistencia o desobediencia a la autoridad con un 14,9%. Otros delitos significativos incluyen amenazas (8,3%), violación de domicilio (7,8%) y robo calificado (5,9%), dejando un 4,7% de los casos sin datos específicos sobre el tipo de delito adjudicado.

Garantía de Defensa y Nuevos Paradigmas

Un pilar fundamental del Sistema Integral de Flagrancia es la garantía de defensa técnica inmediata. El sistema asegura la designación de abogados defensores el mismo día del ingreso del aprehendido, permitiendo que la defensa tome contacto con la persona imputada y el material probatorio de forma instantánea.

Esta inmediatez permite formular decisiones estratégicas desde el primer momento, evitando que los fiscales de distrito se vean sobrepasados por la prioridad de los detenidos mientras atienden investigaciones complejas. Anteriormente, estas causas ingresaban a 22 fiscalías territoriales distintas, lo que generaba cuellos de botella y demoras en la gestión de derechos fundamentales.

Estadísticas Oficiales y Futuro del Sistema

El reporte de los primeros seis meses fue presentado por el presidente del Copec, José Emilio Graglia, y la vicepresidenta Carla Tassile, ante el Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público Fiscal. Los datos muestran que 1.489 causas finalizaron con requerimientos de elevación a juicio, 914 con juicio abreviado y 191 con suspensión del juicio a prueba.

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Además, 484 causas resultaron en sobreseimiento y 299 fueron archivadas. Esta inversión en la lógica procesal indica que, en 2026, el 55,9% de las salidas se resolvieron mediante mecanismos tempranos y restaurativos, frente al 59,6% de citaciones a juicio registradas en 2025, marcando un giro cualitativo en la justicia cordobesa.