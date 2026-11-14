Sistema colaborativo de seguridad para repartidores en Córdoba marca 65 puntos críticos

Cadetes y conductores en Córdoba crean un sistema colaborativo con 65 puntos críticos para alertar sobre zonas de riesgo, ante la falta de registros oficiales y la crisis económica que expone a los trabajadores.

En la provincia de Córdoba, cadetes y conductores de plataformas digitales han implementado un sistema colaborativo de rastreo geolocalizado que ya identifica más de 65 puntos críticos de alta vulnerabilidad. Esta herramienta digital, que se actualiza en tiempo real, busca alertar a la comunidad de repartidores sobre los sectores donde circular representa una amenaza directa contra su integridad física y su patrimonio. La iniciativa nace como respuesta solidaria ante la ausencia de garantías estatales y registros oficiales que permitan dimensionar correctamente el impacto de la inseguridad en este sector laboral.

Alertas en tiempo real contra zonas rojas

El sistema funciona de manera estrictamente asociativa entre los propios cadetes para marcar los puntos donde se perpetran robos o se intentan emboscadas. Cada vez que ocurre un hecho delictivo o un intento de agresión, el sector es clasificado de inmediato para advertir al resto de la comunidad que opera en la vía pública. Desde el sector señalan que estas herramientas digitales autogestionadas se convirtieron en el único escudo preventivo ante la falta de respuestas institucionales efectivas. Para muchos trabajadores, salir a la calle implica trazar rutas estratégicas que eviten las zonas rojas identificadas por la red, incluso si eso significa demorar considerablemente los tiempos de las entregas diarias.

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Explosión laboral sin registros oficiales

La cantidad de repartidores evolucionó fuertemente con el paso de los años en el territorio provincial, impulsada como refugio frente a las sucesivas crisis económicas. En 2021, tras la salida de la pandemia, se estimaban entre siete mil y 10 mil trabajadores, cifra que gremialistas como el dirigente sindical advirtieron como una estimación basada en cálculos propios debido a la inexistencia de datos reales. El año pasado, los cálculos gremiales situaban la cifra general entre seis mil y ocho mil, aunque se estimó que en la actualidad operan unos 10 mil trabajadores en la ciudad. Este crecimiento acelerado generó que cientos de nuevos cadetes ingresaran al sistema desconociendo las dinámicas de ciertos barrios y quedaran expuestos así a trampas y emboscadas, subrayando la necesidad urgente de crear un padrón oficial.

Críticas a la regulación estatal y multinacionales

La postura oficial desde la cartera de seguridad reconoce que existen zonas de mayor peligrosidad y admite que la situación empuja a nuevos repartidores a transitar a ciegas por la ciudad. El titular de la cartera insistió en que resulta materialmente inviable garantizar un plan integral de prevención sin marcos normativos claros dictados por el municipio. afirmó que si no se regula la actividad, el universo es tan amplio que no se les puede garantizar un plan de seguridad cuando no se sabe cuántos hay ni quiénes son, por lo que lo primero que deben pedir es una regulación que los reconozca institucionalmente. Voceros gubernamentales en estricta reserva deslizaron además una profunda crítica sobre las condiciones estructurales en las que operan las grandes empresas multinacionales de servicios, responsabilizándolas indirectamente de la precarización.

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Impacto económico y vulnerabilidad física

La pérdida de vehículos y de teléfonos celulares constituye el botín principal de las bandas delictivas que operan tanto en las barriadas periféricas como en corredores céntricos. Jorge, un repartidor afectado, señaló que no solamente es el robo de la mochila, sino que después tienen que volver a comprar otra; el mal momento, el robo de celulares y las motos representa un golpe financiero devastador. Cada salida laboral se realiza con un temor constante ante la imposibilidad financiera de rechazar los pedidos y quedarse sin ingresos en el día, lo que dificulta enormemente trabajar cuando se necesita llevar plata a casa. La extrema flexibilización y la ausencia de controles también facilitaron que sectores marginales utilizaran la indumentaria de reparto como fachada para cometer ilícitos sin levantar sospechas, reportando casos donde les robaron la mochila, la moto y absolutamente todo, simplemente para usar esas cosas y salir a robar.

Proyecciones regulatorias y controles futuros

Ante este escenario, se anticipa que una ordenanza regulatoria permitiría implementar medidas tecnológicas de control rápido en la vía pública. El ministro adelantó que cuando haya una ordenanza, se trabajará en los códigos QR, en identificaciones y en todo lo que se solicite para elaborar un plan de seguridad integral. Esta promesa institucional busca cerrar la brecha entre la autogestión de los trabajadores y la protección estatal, aunque la creación de un registro real sigue siendo el paso previo indispensable para que las aplicaciones y el Estado puedan dimensionar la magnitud del problema y actuar con eficacia, reconociendo que hoy la mayor cantidad de gente excluida de la economía formal tiene que salir a hacer estas tareas bajo riesgo permanente.