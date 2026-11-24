Jannik Sinner fue operado de la rodilla derecha en Turku, Finlandia. El tenista número dos del ranking ATP enfrenta un periodo de rehabilitación de tres a cuatro meses tras la intervención quirúrgica.

Jannik Sinner, el actual número dos del ranking ATP y ganador de cinco títulos de Grand Slam, ha sido sometido con éxito a una intervención quirúrgica en la rodilla derecha. La cirugía se llevó a cabo en la ciudad de Turku, ubicada en Finlandia, donde el tenista italiano ha estado recibiendo tratamientos médicos especializados durante los últimos meses. Este procedimiento marca un punto crucial en su intento por recuperar el ritmo competitivo tras haber permanecido alejado de las canchas profesionales durante un periodo prolongado.

Detalles de la cirugía en Finlandia

El especialista finlandés, conocido por su experiencia en lesiones deportivas, evaluó al deportista durante el último fin de semana en Milán. Tras esa consulta, se decidió recurrir al quirófano para aliviar las molestias persistentes que afectaban su rendimiento. Durante la intervención, el cirujano realizó un alargamiento de la banda iliotibial, una estructura de tejido conectivo que recorre la parte externa del muslo hasta la zona de la rodilla. Este enfoque representaba la alternativa menos invasiva disponible para resolver el problema.

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Origen de las lesiones y calendario

Las dificultades comenzaron después de que Sinner iniciara su preparación para la temporada. A finales de ese mismo mes, durante la vuelta a los entrenamientos en Montecarlo, aparecieron las molestias que posteriormente lo obligaron a modificar su calendario. Finalmente, a principios de octubre, el tenista confirmó que no participaría en los torneos restantes de la temporada y el torneo que inicialmente había marcado como objetivo para su regreso, quedando también afuera de las ATP Finals.

Perspectivas de rehabilitación y eventos

Los especialistas estiman un período de recuperación de entre tres y cuatro meses. Este lapso coincide con los eventos Masters 1000 de Indian Wells, programado para la semana del tres al 14 de marzo, y Miami, que se celebrará del 17 al 28 del mismo mes. El regreso de Jannik Sinner dependerá de la evolución de su rodilla y de cómo responda a las distintas etapas de rehabilitación establecidas por el equipo médico.

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Impacto en el tenis femenino

Mientras Sinner inicia su proceso de recuperación, el tenis femenino en Argentina enfrenta nuevos desafíos competitivos. Arrancó el WTA Argentina Open, un torneo clave para las tenistas locales. Sin embargo, en la competencia de Billie Jean King Cup, Argentina cayó ante Japón con cuatro debutantes, no pudiendo lograr el ascenso necesario. Este resultado deja un panorama complejo para las jugadoras que quedan por debutar en futuras ediciones.

Consecuencias para el ranking ATP

La ausencia de Sinner en el circuito profesional ha generado incertidumbre sobre los próximos líderes del ranking ATP. Su ausencia permite que otros tenistas aprovechen la oportunidad para subir posiciones. La comunidad del tenis espera con atención su retorno, considerando su historial de victorias en los grandes torneos. La precisión en la rehabilitación será clave para determinar su posición en los próximos Grand Slams de la temporada.