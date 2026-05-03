Sinner se corona en Madrid y continúa su racha imparable

Jannik Sinner conquistó el Mutua Madrid Open al derrotar contundentemente a Alexander Zverev, logrando su quinto título Masters 1000 consecutivo y consolidándose como el tenista del momento. El italiano dominó el partido de principio a fin, mostrando un nivel de juego superior y una impresionante racha de victorias.

Apenas a los seis minutos de juego, Jannik Sinner quebró el servicio de Alexander Zverev y tomó una ventaja de 2-0 en la final de Madrid, dejando claro desde el principio el desenlace que tendría en la Caja Mágica.

La frustración era evidente en el rostro del tenista alemán, una impresión que se confirmó rápidamente cuando el reloj marcaba los 25 minutos: el italiano se adjudicó el primer set con un contundente 6-1. En la disputa por el cuarto Masters 1000 de la temporada, el segundo en tierra batida, no hubo competencia real.

La disparidad entre el número 1 y el número 3 del ranking mundial fue abrumadora, y Sinner se consagró campeón al imponerse por 6-1 y 6-2 en tan solo 57 minutos. Con esta victoria, Sinner alcanzó un hito hasta entonces inédito: logró su quinto título Masters 1000 consecutivo.

Sinner parece jugar en una liga diferente, desmoralizando incluso a los mejores jugadores, como Zverev, quien siempre ha tenido una fuerte conexión con la altitud de Madrid (657 metros sobre el nivel del mar) y aspiraba a ganar su tercer título en el Mutua Madrid Open, después de haberlo logrado en 2018 y 2021. Bajo la guía de su compatriota Simone Vagnozzi y el australiano Darren Cahill, Sinner sometió a Zverev (29 años) con una distribución impecable de golpes agresivos, sin mostrar vacilaciones en su servicio (ocho aces, 74% de primeros servicios, 93% de puntos ganados con el primer saque -27 de 29- y sin enfrentar puntos de quiebre).

Su capacidad atlética y su nivel de juego en la pista central Manolo Santana fueron tan altos que eclipsaron por completo a Zverev (cedió su servicio seis veces), como ya había sucedido en encuentros anteriores. De hecho, con este partido, Sinner ha acumulado nueve victorias consecutivas sobre Zverev, actualizando su historial a 10-4 en enfrentamientos directos.

Zverev había admitido que necesitaba jugar a un nivel extremadamente alto para tener alguna oportunidad, pero no logró alcanzarlo, no tanto por sus propias limitaciones, sino por las virtudes del jugador nacido en San Candido (provincia de Bolzano). Sinner no ha perdido un partido desde el 19 de febrero pasado, cuando cayó ante el checo Jakub Mensik en los cuartos de final de Doha.

Con su triunfo sobre Zverev, ostenta una racha impresionante de 23 victorias consecutivas (tras haber ganado los títulos de Indian Wells, Miami y Montecarlo, además de este de la capital española). Además, al coronarse en Madrid (por primera vez), se convirtió en el primer tenista desde Novak Djokovic en 2016 en ganar cuatro títulos Masters 1000 en una sola temporada. El partido concluyó con Sinner dominando completamente a Zverev.

El jugador de Hamburgo se sintió intimidado desde el principio y nunca pudo recuperarse anímicamente, sintiendo el impacto de cada golpe rival y desinflándose prematuramente. Sinner ha acumulado 28 victorias consecutivas en Masters 1000 (¡56-2 en sets! ).

“Empecé el partido muy bien, rompiendo el servicio de inmediato. Él no estaba jugando su mejor tenis hoy, así que simplemente intenté atacar y, obviamente, estoy muy contento con el nivel que estoy mostrando. Es increíble ganar otro título como este, significa mucho para mí. Ha sido otro torneo increíble”, declaró Sinner, el primer italiano en ganar en Madrid, y quien recibió un premio de 535.585 euros.

Ya suma 28 trofeos en su carrera. Con nueve Masters 1000 ganados, Sinner ocupa la séptima posición histórica desde la creación de estos torneos en 1990, superado solo por Djokovic (40), Nadal (36), Federer (28), Agassi (17), Murray (14) y Sampras (11)





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